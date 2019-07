Häusliche Gewalt: Wenn Frauen in der Täterrolle sind

Runter Tisch in Neustadt zu bislang wenig bekannter Seite - vor 21 Minuten

NEUSTADT/AISCH - Frauen in der Täterrolle bei häuslicher Gewalt war lange kein in den Polizeiakten relevantes Thema. Inzwischen sind die "Rollenstereotypen" aufgelöst, berichtete die Dienststellenleiterin der Kriminalpolizeiinspektion Schwabach, Cora Miguletz, beim "runden Tisch zum Thema „häusliche Gewalt" und machte Frauen durchaus keineswegs nur in einer "reaktiven Rolle" aus.

Seitens der Polizei erörterten Kriminalrätin Cora Miguletz und Heike Krämer, Beauftragte für Kriminalitätsopfer des Polizeipräsidiums Mittelfranken, sowie die Inspektionsleiter Dieter Engelhardt und Siegfried Archut (v. r.) am „Runden Tisch“ die häusliche Gewalt mit der Frau in der Täterrolle. © Harald Munzinger



Seitens der Polizei erörterten Kriminalrätin Cora Miguletz und Heike Krämer, Beauftragte für Kriminalitätsopfer des Polizeipräsidiums Mittelfranken, sowie die Inspektionsleiter Dieter Engelhardt und Siegfried Archut (v. r.) am „Runden Tisch“ die häusliche Gewalt mit der Frau in der Täterrolle. Foto: Harald Munzinger



Die war ihnen vielfach bestenfalls eingeräumt, da sie sich ja wehren müssten, erklärte Miguletz, die sich seit ihrem Studium mit der Thematik befasst und ihre Masterarbeit mit dem Titel „Frauen als Täterinnen -Männer als Opfer“ schrieb. Sie vertiefte sich in ein Dunkelfeld der Kriminalität, in dem nicht sein durfte, was nicht sein sollte. Das hätten in den frühen 80-er Jahren drei Autoren in den USA gar mit der Ächtung erfahren, die über die Täterrolle der Frauen geschrieben hatten.

Unterdessen werde diese nicht mehr negiert, habe sich nach starken Fraueninitiativen auch eine Männerbewegung gegründet, um den Mann als Opfer in den Fokus zu rücken, führte Cora Miguletz beim „Runden Tisch“ aus, zu dem die Gleichstellungsbeauftragte Luise Dreise eingeladen hatte, die auch den „Frauennotruf“ leitet. Allerdings sei damit das Thema kaum mit Nachdruck öffentlich bewusst gemacht und auch von der Politik kaum als relevant erachtet worden.

Geschlechtsneutrale Erfassung gefordert

1990 sei mit den ersten Frauen im Polizeivollzugsdienst die Thematik in kleinen Schritten in die Öffentlichkeit gekommen, 2006 aber ein Grundsatz für dessen geschlechterneutraler Behandlung noch auf massiven Widerstand der Frauenbewegung gestoßen, zeigte die Kriminalrätin die Entwicklung bis zur „Beauftragten für Kriminalitätsopfer des Polizeipräsidiums Mittelfranken“ mit neutraler Sichtweise und „Beweiserhebung“ der Täterrolle der Frau durch Studien auf. Dabei wurde festgestellt, dass sowohl jede vierte Frau, als auch jeder vierte Mann Opfer häuslicher Gewalt wurden, mit dem Unterschied gleichwohl, dass 10.000 Frauen zur von Männern ausgebübten Gewalt befragt worden waren, umgekehrt bei einer „Zufallsstichprobe“ 366 Männer.

Dass sich Männer als das mutmaßlich starke Geschlecht ihrer Opferrolle schämten, herrschte in der Runde Übereinstimmung, in der auch die Inspektionsleiter der Polizei Neustadt und Bad Windsheim, Siegfried Archut und Dieter Engelhardt, über ihre Erfahrungen berichteten. Während Männer zur offenen Gewalt neigten, sei es bei den Frauen eher die versteckte, so Archut, der die „eskulative Situation“ und Erhebung des Straftatbestandes als vorrangige Aufgabe der Polizei betonte. Dabei könnten sich Frauen schon mal nicht ausreichend verstanden fühlen, wie Luise Dreise über Klagen darüber und ungute Gefühle berichtete. Männer hingegen wähnten sich nicht ausreichend mit dem Beratungsangebot vertraut gemacht, suchten mitunter – anonym – über den Frauennotruf Hilfe. Deshalb wurde das gute und enge Zusammenwirken im Netzwerk der Beratungsstellen auch von Heike Krämer, der Beauftragten für Kriminalitätsopfer des Polizeipräsidiums Mittelfranken, betont. Ein Austausch darüber fand anschließend nichtöffentlich statt.

Opferraten liegen nahe beieinander

Bei der öffentlichen Situationsanalyse zeigte die erste Kriminalchefin der Polizei Schwabach mittelfränkische Statistiken zur häuslichen Gewalt von Beleidigungen und Nachstellungen (Stalking) sowie Bedrohungen über Handgreiflichkeiten und Körperverletzungen bis zu Gewaltverbrechen mit den unterschiedlichen Täter-/Opferrolle auf. Allerdings sei mit Anzeigen nur das „Hellfeld“ erfasst, das Dunkelfeld gerade bei Männern als Opfer durch ihr Schweigen aus Scham wohl ungleich größer. Während im Fünfjahresvergleich die Opferraten mit „marginalen Unterschieden“ beieinander lagen, dominierten bei häuslicher Gewalt unter Alkoholeinfluss klar die Männer. Die nehmen wiederum deutlich weniger Hilfe in Anspruch, als die Frauen.

Krimimalrätin Cora Miguletz kam zum Schluss, dass die Frau als Täterin verstärkt in den Fokus der Polizei gerückt, es aber nötig sei, das Thema weiter offenzulegen und dafür zu sensibilisieren. Die Männer wurden ermuntert, „mehr aus der Deckung zu gehen“. Insgesamt wurde festgestellt, dass man bei der Aufbereitung der Thematik des „Runden Tisches“ zur häuslichen Gewalt „auf einem guten Weg, aber noch Luft nach oben“ sei.

Harald J. Munzinger