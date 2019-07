Heimatfest in Neustadt/Aisch: Logo und Slogan vorgestellt

NEUSTADT/AISCH - Auf den Tag genau ein Jahr vor der Eröffnung des Heimatfestes 2020 kann sich die Kreisstadt mit der „Heimat im Herzen, zuhause in Europa“ präsentieren. So stellt sie sich mit einem ebenso attraktiven Slogan wie Logo vor, gestaltet von dem Neustädter Künstler Armin Held.

Bürgermeister Klaus Meier, Geschäftsleiterin Karin Mosch und der Künstler Armin Held (v. r.) stellten die Variationsmöglichkeiten des Heimatfestlogos mit verschiedenen Informationen vor. © Harald Munzinger



Sein Entwurf war von einer Jury aus Vertretern der Stadt und der Heimatfest-Arbeitskreise unter drei eingereichten Vorschlägen ausgewählt worden, ließ Erster Bürgermeister Klaus Meier wissen, der Held höchstes Lob für seinen Logoentwurf zollte. Mit dem Turm des alten Markgrafenschlosses als historisches Element und dem Herzen mit EU-Sternen als Symbol der Verbundenheit mit den Neustadts in Europa schaffte Held einen Blickfang für das Heimatfest 2020 und zugleich den Bezug zum ansprechenden Slogan „Heimat im Herzen – zuhause in Europa“.

Er habe das Logo so gestaltet, dass es mit den verschiedenen Informationen der Heimatfestwerbung kombiniert werden und für Plakate und Flyer ebenso verwendet werden kann, wie als Bierdeckelmotiv, erklärte der versierte Grafiker Armin Held. So ist auch das „Neustadt Treffen“ gut einzufügen, das einen der Höhepunkt des Heimatfestes bilden wird und bis zu 1500 Besucher erwarten lässt. Die Kreisstadt wird nach 1980 und 1990 zum dritten Mal Gastgeber der nach Aussage von Bürgermeister Klaus Meier „größten Städtepartnerschaft der Welt“ sein. Sie umfasst 36 Städte, Gemeinden und Ortsteil mit dem Namen „Neustadt“ in sieben mitteleuropäischen Ländern. Neustadt/Aisch hatte einst die Organisation „Neustadt in Europa“ mit aus der Taufe gehoben, die als „größte internationale kommunale Werbegemeinschaft“ gilt, und hatte nach Neustadt/Saale das zweite der inzwischen 41 Treffen ausgerichtet.

Platzbedarf bedingt Terminwahl

Da zum Eröffnungsabend Platz für 1000 Gäste geboten sein müsse, habe man das „Neustadt-Treffen“ auf 14 Tage nach der Kirchweih legen müssen, um dessen Zelt nutzen zu können, das der Festwirt auf Wunsch der Stadt stehen lasse. So erklärte Bürgermeister Meier auf nn-online-Anfrage die Terminverschiebung von den bisher im September gefeierten Heimatfesten auf Anfang Juli. Dass man damit das Risiko großer Hitze eingeht, hat man erst bei der bisher heißesten Kirchweih und eine große Delegation der Kreisstadt beim Treffen in Bad Neustadt/Saale erlebt.

Man habe nach Meiers Auskunft als nächster Gastgeber von dort einige Anregungen mitgenommen, auch wie man es in Neustadt mit der Einbindung des „Neustadt-Treffens“ in das Heimatfest anders machen wird. So wird am 3. Juli 2020 den Gästen des Eröffnungsabends nach dessen offiziellem Teil Gelegenheit gegeben sein, sich bei der „Langen Kultur- und Einkaufsnacht“ zu vergnügen. Einem Bürgermeister-Treffen im Rathaus am Samstag, 4. Juli, wird am Nachmittag der große Festzug folgen und danach das von den Vereinen gestaltete Altstadtfest ein weiteres „attraktives Beiprogramm“ für die teilweise weit angereisten Neustädter bieten.

Hotels im weiten Umkreis „blockiert“

Das „bunte Heimatfestprogramm“ am Sonntag, 5. Juli, wird ein ökumenischer Gottesdienst auf dem Marktplatz eröffnen und die „Carmina Burana“ den fulminanten Abschluss bilden. Man habe schon im Umkreis von 30 Kilometern Hotels und Pensionen für die Gäste geblockt, berichteten Bürgermeister Klaus Meier und Geschäftsleiterin Karin Mosch über die im September letzten Jahres begonnenen Vorbereitungen auf das Heimatfest. Das Stadtoberhaupt würdigt das dabei eingebrachte Engagement vieler ehrenamtlicher Bürgerinnen und Bürger in den acht Arbeitskreisen: „Wenn man die Neustädter braucht, sind sie da!“ Koordiniert werden alle Ideen in einem Lenkungsausschuss.

Dass das Organisationstreffen für die Zusammenkunft der „Neustadts in Europa“ im März in die heiße Wahlkampfphase fällt und man 2021 die weite Reise nach Holstein antreten muss, quittiert Bürgermeister Klaus Meier mit einem Achselzucken, schließlich sei man „mit dem Herzen dabei“.

Harald J. Munzinger