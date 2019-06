Zehn Tage war die Kreisstadt im Ausnahmezustand. Zum Finale der Kirchweih mobilisierte sie noch einmal die Besuchermassen, die auch Hitzerekorden trotzte. Die letzte Bratwurst, die letzte kühle Maß, die letzten rasanten Runden in den Fahrgeschäften mit dem angenehmen Windhauch: Das musste alles „auf den letzten Drücker“ noch genossen werden, ehe der Alltag wieder in Neustadt einzieht. Dazu gehört seit vielen Jahren der stimmungsvolle Ausklang mit dem Frühschoppen der Jagdhornbläser. So verzeichnete die Nachkirchweih einen wahren Gästeboom. © Harald Munzinger