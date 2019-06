Hoch die Krüge: Der Anstich auf der Neustädter Kirchweih

NEUSTADT/AISCH - Die Fichte steht stolz vor dem Rathaus, das erste Fass ist angestochen und damit das bunte Treiben „An den Sommerkellern“ in vollem Gang. Vor prächtiger Gästekulisse rief Erster Bürgermeister Klaus Meier das Prosit auf die Neustädter Kirchweih als das „größte und schönste Fest im ganzen Landkreis und weit darüber hinaus“ aus.

Mit dem Zweiten Bürgermeister Peter Holzmann und Brauereichef Georg Hofmann (v. l) sowie der Dritten Bürgermeisterin Kerstin Rauner stieß Erster Bürgermeister Klaus Meier auf neun wundervolle Kirchweihtage an. © Harald Munzinger



Hatte im letzten Jahr Bayerns Ministerpräsident Dr. Markus Söder für einen spektakulären Festauftakt gesorgt, was das Stadtoberhaupt gerne „glatt zur Tradition gemacht hätte“, erwies sich der Start der 463. Kirchweih auch ohne die ganz große Prominenz als starkes Besuchermagnet. So empfing schon eine große Gästeschar den schier endlosen Festzug am Marktplatz, auf dem Moderator Jürgen Szillat die fröhlich-bunten Gruppen und prächtigen Gespanne vorstellte. An der Spitze der Ehrengäste galt sein Willkommensgruß MdL Hans Herold, Bezirksrat Thomas Zehmeister, Landrat Helmut Weiß und Gastgeber Klaus Meier, allen voran aber der „Aischgründer Karpfenkönigin“ Nina Hock.

Die „Jungen Frankenländer“ stimmten in das Programm im Zeichen der stolz aufragenden Kirchweihfichte ein. Grundschüler begeisterten mit einem fröhlichen Reigentanz ebenso, wie die Darbietung des „Tanzhauses Diespeck“ und die schmissigen Klänge der Kapellen, die auch zur Damenwahl aufspielten. Dann formierte sich der Zug mit dem Modell der gefeierten Stadtkirche an der Spitze Richtung Festplatz. Traditionell wurde dabei beim Stopp an der St. Johanneskirche zum Lob Gottes angestimmt, das auch Bläser vom Kirchturm begleiteten, und am Scherzer-Denkmal stolz der Bayerische Defiliermarsch aus fränkischer Feder gespielt. Des Taktstockes und einer feinen Krawatte wurde der berühmte Komponist sofort wieder entledigt, als sich der um zahlreiche Teilnehmer aus dem Zuschauerspalier angewachsene Zug zur letzten Etappe Richtung in Bewegung setzte.

„Immer noch etwas ganz Besonderes“

Dort angekommen, scharten sich zahlreiche Eröffnungsgäste um den Musik-Pavillon, in dem traditionell das erste Fass angestochen wird. Bereits zum 12. Mal vollzog Bürgermeister Klaus Meier diesen Akt, der für ihn trotzdem „immer noch etwas ganz Besonderes und Großartiges“ sein sollte. Er hob die „ungeheuer lange Tradition“ des Festes hervor, das auf die Wiederweihe der nach einem Brand neu errichtete und 1557 geweihte Stadtkirche zurückgeht. Da dabei jedes Jahr wieder das Wetter eines der Hauptthemen ist, bemühte Meier als bestes Omen für beste Voraussetzungen die alte Faustregel, dass einem verregneten „Erlanger Berg“ in Neustadt prächtiges Kerwawetter folgt, was aktuelle Prognosen der Meteorologen bestätigen. Danach kann sich die Kreisstadt auf eine „heiße Kirchweih einstellen“, bei deren Start allerdings noch besorgte Blicke zum Himmel gerichtet waren, an dem die angekündigten Gewitter jedoch einen Bogen um Neustadt machten.

Dass in der langen Begrüßungsliste ein herzliches Willkommen den Abiturienten mit den Glückwünschen zur bestandenen Hochschulreife galt, hatte ein jubelndes Echo. Viel Beifall gab es auch beim Dank Meiers an alle, die für das besondere Erlebnis „Neischdädder Kerwa“ sorgen, das erneut viele ehemalige Neustädter in die alte Heimat zog. Von hervorragenden Festbieren der regionalen Privatbrauereien, über vielfältige kulinarische Köstlichkeiten oder die Vergnügungen der Schausteller, von denen nach Auskunft von „Cheforganisator“ Stephan Büttner gerne dreimal so viele nach Neustadt genommen wären, wie es der Platz erlaubt, bis hin zum stimmungsvollen musikalischen Rahmen sah der Bürgermeister alle Voraussetzungen für wundervolle Tage geschaffen.

Aus dem umfangreichen Programm mit den Festgottesdiensten an beiden Sonntagen, dem Schützenauszug am Montagmittag (24. Juni), dem großen Frühschoppen und Feuerwerk am Mittwoch (26. Juni) oder dem Jägerfrühschoppen als finaler Höhepunkt (am Nachkirchweihsonntag, 30. Juni) hob Bürgermeister Meier das Kinderfest aus besonderem Anlass hervor: Nach der Dokumentation der einstigen NN-Lokalausgabe über das 150. Kinderfest 1969 wird es heuer zum 200. Mal gefeiert. Bühne frei dafür heißt es am Dienstag, 25. Juni, um 14 Uhr auf dem Marktplatz mit anschließendem Kinder- und Familientag auf dem Festplatz „An den Sommerkellern“.

