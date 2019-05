Hohe Gebühren für Elektrofahrer

NEUSTADT/AISCH - Die Zahl der Ladevorgänge an den Ladesäulen der NeustadtWerke und im "Ladeverbund+“ nehmen stetig zu. Neben dem Ausbau der Ladeinfrastruktur und der

zunehmenden Verbreitung von E-Autos spielt für die Nutzer dabei auch die Attraktivität des Zugangs- und Tarifsystems im "Ladeverbund+“ eine wichtigere Rolle.

Auf Gebührenunterschiede beim Laden von Elektroautos weisen die NeustadtWerke hin. © Harald Munzinger



Um das Laden so barrierefrei und komfortabel wie möglich zu gestalten, akzeptiert der "Ladeverbund+“ bislang neben seinem eigenen Zahlungssystem via SMS auch den Zugang über zahlreiche andere Fahrstromanbieter, sogenannte Roaming-Anbieter. „Das Laden von Elektrofahrzeugen mit Apps und Karten dieser Fahrstromanbieter kann allerdings teuer werden“, informieren die Stadtwerke.

Preisgestaltung obliegt dem Roaming-Anbieter

Um Kontrolle über die anfallenden Kosten zu haben, rät der "Ladeverbund+“ deshalb dazu, den Ladevorgang an seinen Säulen stets via SMS zu starten. Dabei gelten in jedem Fall die auf der Ladesäule angegebenen Kosten, die bequem mit der Mobilfunkrechnung sowie bei Registrierung wahlweise über die Kreditkarte oder Bankeinzug beglichen werden. Da zuletzt zahlreiche Nachfragen und Beschwerden über hohe Kosten beim "Ladeverbund+“ eingingen, weist er ausdrücklich darauf hin, dass diese nicht durch die betreibenden Stadt- und Gemeindewerke verursacht werden: "Der Vertrag kommt beim Roaming, sprich dem Zugang über andere Ladekarten und Apps, nicht direkt mit dem jeweiligen Ladesäulen-Betreiber, sondern mit dem ausgewählten Fahrstromanbieter zustande.“ Deshalb obliege in diesem Fall auch die Preisgestaltung dem Roaming-Anbieter. "Der "Ladeverbund+“ hat auf die aufgerufenen Preise keinen Einfluss, darüber hinaus profitieren seine Mitglieder nicht von den häufig höheren Kosten, die den Nutzern hier entstehen“, wird von den Stadtwerken mitgeteilt: "Der anfallende Preisunterschied ist teils erheblich. In einigen Fällen liegen die Kosten für einen Ladevorgang mit App oder Karte bis zu fünfmal höher als beim durch den "Ladeverbund+“ direkt angebotenen SMSLaden.

Dies gilt vor allem für Fahrzeuge, die nur relativ langsame Ladegeschwindigkeiten erreichen. Das SMS-Laden, das dem in vielen Großstädten weit verbreiteten SMS-Parken ähnelt, ist einfach zu bedienen und für Handynutzer barrierefrei. Elektrofahrer profitieren zudem von einem ermäßigten Tarif, wenn sie Kunde der NeustadtWerke oder einem anderen Stadt- beziehungsweise Gemeindewerk sind, welches dem "Ladeverbund+“ beigetreten ist. Nach einer kurzen Registrierung über die Homepage kann das Elektroauto an allen Ladesäulen im "Ladeverbund+“ zu einem ermäßigten Preis aufgeladen werden.

