Mit vielen Komplimenten für das "gelungene Bauwerk“ wurde das geschichtsträchtige "Kolb-Anwesen" in Gutenstetten eingeweiht.

Bei einer Kundgebung schlossen sich in Neustadt Sozialverbände, Betroffene und Angehörige mit unterstützenden Bürgern zusammen, um ein drohendes Aus von ambulant betreuten Wohngemeinschaften von dementen oder schwerkranken Senioren bewusst zu machen. Als Verursacher einer dramatischen Entwicklung wurde die AOK aufgefordert, die Streichung von Pflegedienstleistungen zurückzunehmen und "von der Kürzungs- wieder zur Gesundheitskasse" zurückzukehren. Ein Gespräch mit den Demonstranten lehnte die Kasse wegen eines laufenden juristischen Verfahrens ab, verteidigte schriftlich ihre Haltung, mit der sie massiv unter Beschuss geraten ist. Sie verweigere alten und kranken Menschen einen Lebensabend in Würde, lautet der Vorwurf, verbunden mit dem Appell zur Vermittlung an die Politik.