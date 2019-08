In Silo abgeseilt: 42-Jähriger in Franken fast erstickt

Mann hatte Vergiftungserscheinungen - Polizei ermittelt gegen Betriebsleiter - vor 32 Minuten

EMSKIRCHEN - Für seinen Leichtsinn musste ein Arbeiter im mittelfränkischen Emskirchen beinahe mit dem Leben bezahlen: Um Futterüberreste zu reinigen, ließ sich ein 42-Jähriger in ein Silo abseilen. Plötzlich verlor der Mann das Bewusstsein. Er kam mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus.

Der Mann wollte am Freitag gegen 14 Uhr ein Speichersilo in der Nähe des Bahnhofes von Futtermittelresten reinigen und ließ sich dazu auf einem Stuhl sitzend von zwei Arbeitskollegen in das Silo abseilen. Als er nach rund 20 Minuten wieder aus dem Speicher nach oben gezogen wurde, verlor er plötzlich das Bewusstsein. Er kam in ein Krankenhaus, wo Vergiftungserscheinungen diagnostiziert wurden.

Zwischenzeitlich besteht für den Verletzten laut Angaben der Polizei keine Lebensgefahr mehr. Gegen den 56-jährigen Betriebsleiter, der die Aktion angeordnet hatte, ermittelt die Polizei nun wegen fahrlässiger Körperverletzung.

jm