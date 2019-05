Inklusionsturnier: Werbung für eine "inklusive Zukunft"

NEUSTADT/AISCH - Für eine inklusive Zukunft zu werben, forderte der aktuelle europäische Aktionstag 2019 zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung auf. Diesem Aufruf folgten auch viele Einrichtungen aus dem Landkreis.

Im Rahmen der Europa-Gleichstellungsaktion behinderter Menschen trafen die Mannschaften der Laufer Mühle (grünes Trikot) mit der Mannschaft IKEA-Fürth zusammen. © privat



In der Kreisstadt wurde von der Lebenshilfe ein "Rock Event" veranstaltet, bei dem die inklusive Band "Stereomat" aus Spalt und die Rockband "Night Patrol" den Gästen kräftig einheizten. Zu Begegnungen bei leidenschaftlicher Musik waren Menschen mit und ohne Behinderung, Alt und Jung in lockerer Atmosphäre eingeladen. Am Dienstag, 7. Mai, veranstaltet die Lebenshilfe Neustadt/Aisch–Bad Windsheim in Kooperation mit den "offenen Hilfen" (ARON) der Diakonie Neuendettelsau den "Tag der Inklusion" auf dem Bad Windsheimer Marktplatz.

Die sozialen Betriebsstätten der "Laufer Mühle" nutzten den Tag zu einer eindrucksvollen, sportlichen Demonstration auf grünem Rasen. Auf dem Spielfeld der DJK Adelsdorf traten dabei Menschen mit seelischer Behinderung zusammen mit ihren Therapeuten in einem freundschaftlichen Kräftemessen auf die Betriebsmannschaft des schwedischen Möbelgiganten IKEA- Fürth. Dass diese Begegnung auch internationalen und somit europäischen Charakter hatte, zeigte sich daran, dass die 25 Spieler, die zum Einsatz kamen, aus elf verschiedenen Nationen stammten. Mit dem "Sozialkaufhaus" und dem Teeladen waren auch die "Neustädter Farben" vertreten.

"Sport und speziell Fußball verbindet nicht nur Menschen mit und ohne Behinderung, sondern auch Menschen aus verschieden Nationen und Kulturen, wie wir heute gesehen haben" freute sich der Spielertrainer der "aischgründer Therapiestätte", Günther Reichold, bei der Pokalübergabe im Vereinsheim. Das Spielergebnis - die Laufer Mühle gewann 3:1- war angesichts des inklusiven Erfolgs an diesem Tag eher Nebensache.

