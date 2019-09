Vor 42 Jahren hatte die SPD-Europapolitikerin Lissy Gröner mit der AsF zum Ende der Schulferien eine "Kinderzimmer-Aufräum-Aktion" gestartet. Aus der etablierte sich der "Kinder-Trempelmarkt" mit längst überregionaler Zugkraft als Schlusspunkt des Neustädter Ferienprogrammes. Den setzte er auch jetzt wieder, diesmal im ehrenden Gedenken an seine Gründerin, die wenige Tage zuvor gestorben war. Der Marktplatz bot erneut ein heiter-buntes Bild mit allem, was Kinderherzen begehren. Entsprechend groß war die Resonanz bei idealem Wetter.

Als "Hauptstadt des Karpfens" adelte der Bundestagsabgeordnete Uwe Kekeritz Neustadt an der Aisch. Wer sonst könnte den Karpfen so perfekt repräsentieren! Anlass für den neuen Titel war der "KarpfenMarktPlatz", der viele Gäste in das Zentrum der Kreisstadt lockte. Die konnte die neue Aischgründer Karpfenkönigin Svenja Viertel an ihrem Geburtsort willkommen heißen und mit ihr stimmungsvoll die Karpfensaison eröffnen.