Jubiläumswanderung von Handthal nach Michelau

Auf dem Steigerwald-Panoramaweg in Handthal - vor 5 Minuten

SCHEINFELD - Zum zehnjährigen Jubiläum des Steigerwald-Panoramaweges lädt der Naturpark Steigerwald zusammen mit dem Steigerwald Tourismus am Samstag, 31. August, zur nächsten Wanderetappe von Handthal nach Michelau im Steigerwald ein.

Ein Blick in das Handthal. © Jan Schäfer



Der Steigerwald-Panoramaweg, der von Bad Windsheim nach Bamberg führt, feiert in diesem Jahr sein zehnjähriges Bestehen. Steigerwald Tourismus und Naturpark Steigerwald veranstalten aus diesem Anlass das Jahr hindurch geführte Wanderungen auf den Etappen des Steigerwald-Panoramaweges.

Die nächste Tour findet am Samstag, 31. August, um 13 Uhr statt und führt zunächst vom Treffpunkt am Besucherparkplatz des Steigerwald-Zentrums in Handthal hinauf zur Ruine auf dem Stollberg. Entlang von schönen Waldwegen geht es dann bis Michelau im Steigerwald. Ein kostenfreier Rücktransfer nach Handthal wird angeboten.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, um Anmeldung wird gebeten unter Tel. 09161/92-1523 oder info@steigerwald-naturpark.de. Informationen und weitere Termine sind auch unter www.steigerwald-naturpark.de und www.steigerwald-panoramaweg.de zu finden.

nb