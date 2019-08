Karpfensaison: Diese Variationen bieten Gaststätten in der Region

vor 1 Stunde

NEUSTADT/AISCH - Die rot-weißen Fahnen sind gehisst, die 18 Gaststätten der Arbeitsgemeinschaft "Aischgründer Karpfenschmeckerwochen" auf die neue Saison bestens vorbereitet. Sie startet traditionell am 1. September.

Karpfenliebhaber freuen sich auf dem Saisonstart am 1. September. Den äußerst variantenreichen "Aischgründer" bieten wieder die "Karpfenschmeckerwochen" von 1. September bis 1. November. Foto: Harald Munzinger © Harald Munzinger



Dann locken im Karpfenschmeckerland wieder spezielle Zubereitungen des hochrückigen "Aischgründers" seine weit über die Region hinausreichende "Fangemeinde" in die Fischküchen. Denn sie bieten von Adelsdorf bis Ziegenbach in den 41. "Aischgründer Karpfenschmeckerwochen" neben den traditionellen Zubereitungsarten gebacken oder blau die Fische aus den über 7000 Weihern im Aischtal in ebenso kreativen wie verführerischen Variationen an.

Ob im Müslimantel oder im Bierteig, mit Meerrettich oder Mandelsplittern, auf einem Wurzelgemüsebeet oder in einer süß-sauren Asiasoße beziehungsweise im Silvanersud wird der Gast mit einer Vielfalt an Karpfengerichten verwöhnt. Diese ergänzen Karpfenknusper, -chips oder -matjes – und das alles garantiert nur mit echten, in ihrer dreijährigen Wachstumsphase artgerecht gehaltenen und gefütterten "Aischgründern". Als Gütesiegel dafür gelten die rot-weißen Banner mit dem Karpfen.

Die "Aischgründer Karpfenschmeckerwochen" in Regie der Wirte-Arbeitsgemeinschaft mit der Touristinformation des Landkreises sind bis 1. November wieder mit einem Gewinnspiel verbunden, bei dem "besonders eifrige Genießer" in den Gastwirtschaften Stempel sammeln können. Das kann sich mit Verzehrgutscheinen und weiteren Sachpreisen lohnen. Flyer mit allen Informationen zu den "Karpfenschmeckerwochen“ liegen in den teilnehmenden Gaststätten aus und können kostenlos bei der Touristinformation (09162/921500 oder "info@karpfenschmeckerwochen.de" angefordert. Bestens informiert zudem ein Blick ins Internet.

Über den Aktionszeitraum hinaus geht die Karpfensaison traditionell in den "R-Monaten" bis April. Wer deren offiziellen Start am 1. September nicht abwarten wollte, konnte sich bereits bei der "Gerhardshöfer Karpfenkerwa" auf sie einstimmen. Den kulinarischen Genuss abrunden können ein Besuch im Neustädter Karpfenmuseum, ein Spaziergang auf dem "Uehlfelder Karpfenrundweg" mit vielerlei Entdeckungen und ganz neu auch die "interaktive Karpfentafel" im Bad Windsheimer Kurpark (Nähe Bahnhof). Sie informiert auf anschauliche Weise "rund ums Karpfenleben". Genießer haben den 7. September schon dick im Kalender angestrichen. Denn dann lädt Neustadt wieder zum "KarpfenMarktPlatz" mit vielen Spezialitäten und manch Wissenswertem über den "Aischgründer" ein.

Harald J. Munzinger