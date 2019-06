Keine Chance für Langweile

Ferienpass 2019 bietet einen Sommer mit viel Spaß und Abenteuer - vor 40 Minuten

NEUSTADT - Ab 1. Juli ist der Ferienpass wieder an allen bekannten Verkaufsstellen für vier Euro erhältlich. Auch dieses Jahr wurde wieder ein abwechslungsreiches und spannendes Programm zusammengestellt.

Im letzten Jahr gestalteten die Kinder Holzbretter im Rahmen einer Tagesfahrt nach Mini-Roth. Dabei waren der Kreativität keine Grenzen gesetzt. © Landratsamt



Im letzten Jahr gestalteten die Kinder Holzbretter im Rahmen einer Tagesfahrt nach Mini-Roth. Dabei waren der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Foto: Landratsamt



Filme, Kindertheater, Tagesfahrten, Freizeitparks und Museen sorgen für einen spannenden Sommer – "da kommt keine Langeweile auf", sind die Organisatoren sicher. Neben den bewährten Angeboten sind auch neue Programmpunkte zu finden. Somit steht eurem erlebnisreichen Sommer nichts mehr im Weg!

Der Landkreis war auch dieses Jahr wieder sehr bemüht, einen attraktiven Ferienpass zusammen zu stellen, der für jede Interessenslage etwas im Angebot hat. Egal ob kulturell oder sportlich, Aktionen oder Relaxen, alles kann mit dem Ferienpass erlebt werden; frei nach dem Motto der Mehrregion "von allem etwas mehr!"

Zahlreiche Einrichtungen in und um den Landkreis Neustadt/Aisch–Bad Windsheim können kostenlos oder ermäßigt von den Kindern und Jugendlichen besucht werden. Der Ferienpass mit seinem umfangreichen Programm bietet so einiges für den Sommer! Familienausflüge können auch hervorragend mit dem Ferienpass organisiert werden.

Freibad, Museum und Kletterwald

Wie jedes Jahr können mit dem Ferienpass die Freibäder in Burgbernheim, Neuhof/Zenn, Neustadt/Aisch und Uffenheim dreimal kostenfrei, die Freibäder in Bad Windsheim, Scheinfeld und Burghaslach zweimal kostenfrei besucht werden. Für die großen Erlebnisbäder in der näheren Umgebung gibt es Ermäßigungen. Für Kulturinteressierte bietet der Ferienpass kostenfrei beziehungsweise ermäßigte Eintritte in Museen, in denen oft auch besondere Aktionen angeboten werden.

Aber auch bei einem Wochenendausflug mit der Familie lohnt sich der Ferienpass. Es findet sich für die ganze Familie etwas angefangen vom Erlebnisbad, über Museen, Freizeitparks bis hin zu Kletterwäldern in der näheren Umgebung. Ebenfalls wieder mit dabei: das Kino in Neustadt bietet einen Euro Rabatt auf Kinokarten und 20 Prozent auf einen Snack für Ferienpass-Inhaber.

Fitness-Center Bauernhof erleben

Außerdem hat der Ferienpass Halbtagesangebote auf Erlebnisbauernhöfen im Programm. Beim Bauernhof Hösch in Rockenbach kann ein "Fitness-Center Bauernhof" besucht und zusammen im Team einen eigenen spaßigen und abwechslungsreichen Fitness-Parcours unter anderem mit Strohballen, Kartoffelsäcken, Sackkarren, Seil und Bretter aufgebaut werden. Termine: Dienstag, 6. August/ Mittwoch, 21. August und Dienstag, 3.September. Mehr über "Futter, Milch und Butter" ist am Dienstag, 13. August, in Geißlingen im "Scherer Jakobshof" beim Kühe füttern und melken, Kälber streicheln und Butter herstellen zu erfahren.

Die Anmeldung für die Erlebnisbauernhöfe ist ab dem 1. Juli unter 09161/922582 möglich.

Tagesfahrten zu interessanten Ausflugszielen

Auch Tagesfahrten für jüngere und ältere Kinder zu interessanten Ausflugszielen sind wieder enthalten. Hierbei haben die Kinder und Jugendlichen die Möglichkeit in der Gruppe tolle Erfahrungen zu sammeln.

Zum Ferienstart geht es am Donnerstag, 1. August, in den Wildpark Schloss Tambach. Am Dienstag, 13. August, wird zusammen mit dem LBV am Altmühlsee die Vogelinsel erkundet. Danach sorgt eine "Tierische Olympiade" für jede Menge Spaß. Staunen, Mitmachen und Spaß ist am Donnerstag, 29. August, beim Besuch des Dinosauriermuseum im Altmühltal angesagt.

Zuletzt wird noch am 5. September (Donnerstag) das "LEGOLAND Deutschland", eine fantastische Welt, erschaffen aus über 50 Millionen Steinen, mit zahlreichen Attraktionen und Shows besucht. Die Anmeldungen werden auch dazu 1. Juli unter 09161/922582 angenommen.

Von diesem Tag an ist der Ferienpass 2019 in allen Stadt- und Gemeindeverwaltungen, Sparkassen und Raiffeisenbanken, Schulen, Büchereien sowie im Landratsamt für vier Euro zu erwerben. Weitere Informationen gibt die "Kommunale Jugendarbeit" im Landratssamt Neustadt (Konrad-Adenauer-Str. 1, Telefon 09161/922582).

