Vor 20 Jahre ist der Schauspieler Günter Strack schon gestorben. Wie lebendig er in seiner Heimatgemeinde und in der TV- und Filmbranche geblieben ist, wurde zu seinem 90. Geburtstag deutlich. Münchsteinach feierte seinen berühmten Bürger und der blickte von zahllosen Bildern einer Ausstellung auf die vielen Gäste, bei denen die Erinnerungen an einen großartigen Künstler „sowie liebenswerten sehr besonderen Mitbürger“ auch an einem „Anekdotenabend“ geweckt wurden. Auf Infotafeln am „Günter-Strack-Platz“ werden sie an den „Münchsteinacher mit Leib und Seele“ wachgehalten.