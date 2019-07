Kleintransporter rollt los und rammt Haus in Neustadt

NEUSTADT - Kleine Ursache, große Wirkung: Ein Fensterbauer machte sich heute in der Neustädter Richard-Wagner-Straße an seine Arbeit. Allerdings vergaß er wohl, bei seinem Kleintransporter die Handbremse anzuziehen.

Nach einer unkontrollierten Fahrt durch ein unbebautes Grundstück prallte der Kleintransporter in einem privaten Garten ans Eck eines Wohnhauses. © privat



Das Fahrzeug machte sich in der Mittagszeit auf abschüssigem Gelände selbstständig, rumpelte über ein unbebautes Grundstück weiter hangabwärts und landete schließlich in einem privaten Garten. Das Eck eines Wohnhauses an der parallel verlaufenden Martin-Luther-Straße stoppte die Fahrt nach etwa 30 Metern.

Niemand verletzt

Der lauter Schlag des Aufpralls rief die Nachbarn auf den Plan: Diese verständigten die Hausbesitzerin, die gerade auf Arbeit gewesen war, und die Polizei. Verletzt wurde niemand, da sich keine Person im Fahrzeug und im Garten befand. Der Transporter allerdings ist nur noch Schrott.

Nach einer unkontrollierten Fahrt durch ein unbebautes Grundstück prallte der Kleintransporter in einem privaten Garten ans Eck eines Wohnhauses. © privat



Der Sachschaden am Haus beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 5000 Euro, der Transporter hatte vor dem Unfall noch einen Wert von 10.000 Euro.

