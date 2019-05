„Könner durch Erfahrung“

Sicherheitstraining nun auch in Gollhofen angeboten

NEUSTADT/AISCH - Die Kreisverkehrswacht Neustadt/Aisch-Bad Windsheim veranstaltet jährlich Verkehrssicherheitstrainings für junge Fahranfänger. Die Veranstaltungen für Motorräder finden in Emskirchen auf dem Betriebsgelände der Firma Vogl Deckensysteme statt. Die Sicherheitstrainings für PkW werden in Diespeck auf dem Betriebsgelände der Firma Franken Brunnen und künftig in Gollhofen auf dem Betriebsgelände des Autohofes Kempe abgehalten.

Die Moderatoren Elke Senft-Frühwald und Jens Witt erklären den Teilnehmern den Übungsverlauf. © privat



Die Geschäftsleitung der Firma Kempe hat sich auf Anfrage bereit erklärt, einen Teil des Betriebsgeländes des Autohofes in Gollhofen für diese Veranstaltungen zur Verfügung zu stellen. Dort wurde bereits erstmals ein Sicherheitstraining mit Hindernisparcours, Rundkurs, und Slalomgasse durchgeführt. Zudem konnten die Teilnehmer – im wahrsten Sinne des Wortes – er-fahren wie es ist, wenn man sich mit dem KFZ auf einer nassen und rutschigen Fahrbahn befindet. Die Moderatoren, Elke Senft-Frühwald, Jens Witt und Roland Usleber waren für die Durchführung des Sicherheitstrainings verantwortlich. Sie gaben den Teilnehmern auch wertvolle Tipps und Hilfestellungen für das Verhalten im Straßenverkehr und bei Gefahrensituationen.

Vor Beginn der praktischen Übungen erhielten die Fahranfänger eine Einweisung über die richtige Sitz- und Lenkposition im Auto und Hinweise, wie lose Sachen an Besten gesichert werden. Landrat Helmut Weiß, als Vorsitzender der Kreisverkehrswacht Neustadt/Aisch-Bad Windsheim, bedankte sich bei den Moderatoren für ihr Engagement sowie bei der Bereichsleiterin Jana Gölitz und dem Betriebsleiter des Autohofes in Gollhofen, Ralf Harfmann für die großzügige und unbürokratische Unterstützung dieser Veranstaltungen. Seinen besonderen Dank sprach er Geschäftsführerin Katharina Kempe, aus, die sich bereiterklärt hatte, einen Teil des Betriebsgeländes sowie einen separaten Raum im Autohof für Vorbesprechungen zur Verfügung zu stellen. Katharina Kempe erklärte zudem, dass man seitens der Kempe Unternehmensgruppe solchen Veranstaltungen, die der Sicherheit im Straßenverkehr dienten, sehr positiv gegenüberstehe und man auch deshalb bereit sei, diese zu unterstützen.

