Kreativwerkstatt und Geselligkeit

NEUSTADT/AISCH - Jeden Dienstagnachmittag geht es lebhaft zu im Freiwilligenzentrum „mach mit!“ in Neustadt/Aisch. Ab 14 Uhr ist dort der „Bunte Kulturtreff“ für Erwachsene und in den Ferien auch für Kinder und Jugendliche geöffnet.

„Kreativwerkstatt und Geselligkeit zum Nulltarif!“ bietet der „Bunte Kulturtreff“ im Neustädter Freiwilligenzentrum. Foto: FWZ



Wöchentlich überrascht der Kulturtreff mit einem neuen Programm. Parallel dazu ist auch die „BücherTauschBörse“ geöffnet. Sie bietet allen LesefreundInnen eine riesige und wechselnde Auswahl an kostenloser Literatur.

„ Ihr seid ja alle Künstler“, freut sich Gerda Hoffmann. Unter ihrer Anleitung entstanden Ende Juli farbenfrohe Sommerbilder. Mit Massage-Geschichten, Phantasiereisen und Entspannung konnten sich Anfang August Jung und Alt zwei Stunden lang wohlfühlen, genießen und verwöhnen lassen.

Es braucht gar nicht viel, damit aus ein paar Baumwollfäden, einem Knüpfrädchen aus Pappe, geschickten Händen und etwas Geduld bunte Freundschaftsbändchen entstehen. Mehr als 20 Kinder und ein paar Erwachsene waren konzentriert bei der Sache und konnten als Ergebnis der besten Freundin oder dem besten Freund eine Freude bereiten.

Handarbeit aus Omas Zeit

Sehr viel Geduld forderte das Stricken mit der alten, bewährten „Stickliesel“. „Gar nicht so leicht, wie ich immer gedacht hab“, stöhnte ein Junge, dem das Maschenheben so gar nicht gelingen wollte. Umso überraschter war ein Mädchen, als die gestrickte „Wurst“ endlich unten herausspitzte und ihr Fleiß sichtbar wurde. Einige der 15 TeilnehmerInnen fanden richtig Freude an dieser Strickart. So geraten alte Handarbeitstechniken nicht in Vergessenheit.

Jeden Dienstag Kreativwerkstatt

Im Bunten Kulturtreff des Freiwilligenzentrums kommen Menschen verschiedener Kulturen und Generationen zusammen und werden gemeinsam aktiv. Auch in den kommenden Wochen steht noch einiges auf dem Programm: Motivmalerei „Linien mal krumm, mal gerade“, Geschenketüten falten, Wachsblumen formen, sambisch kochen und vieles mehr. Bis Weihnachten gibt es noch jede Menge abwechslungsreicher Angebote. Jede/r ist willkommen und Jede/r darf sich mit eigenen Ideen und Talenten einbringen. Mehr dazu auf der Internetseite www.freiwilligenzentrum-nea.de zu erfahren.

Aufgeschlossen und engagiert im FSSJ

Viele Jugendliche waren auch im letzten Schuljahr im Freiwilligen Sozialen Schuljahr dabei. Nun geht der Aufruf wieder an junge Menschen, sich für das nächste Jahr anzumelden und mitzumachen. Gleichzeitig sucht das Freiwilligenzentrum engagierte Personen, die in der Projektorganisation mitwirken möchten.

„Ich finde es gut, dass es das FSSJ gibt. Man wird echt selbstständiger und lernt mal den Unterschied zwischen Beruf und Schule kennen. Toll, dass es so ein Jahr gibt. Mir hat es Spaß gemacht und es war eine gute Erfahrung.“ So begeistert berichtete ein Schüler, der im vergangenen Schuljahr ein FSSJ absolviert hat. Es zeigt, dass das FSSJ Jugendliche ins Engagement bringt und ein Gewinn für alle ist. Wer sich im kommenden Jahr im FSSJ engagieren möchte, kann sich bereits jetzt nach einer passenden Einsatzstelle umschauen. Diese sind im Internet unter www.freiwilliges-soziales-schuljahr.de zu finden. Hat ein Jugendlicher eine passende Stelle gefunden und sich dort gemeldet, ist die Online-Anmeldung möglich. Das ausgefüllte Formular muss ausgedruckt und unterschrieben an das Freiwilligenzentrum geschickt werden. Dann ist die Anmeldung vollständig. Jeder FSSJ-Schüler, der seine 80 Stunden erfolgreich abgeleistet hat, erhält am Ende des Schuljahres ein Zeugnis für seinen weiteren Werdegang.

Mit über 350 Angeboten im Landkreis sind die Einsatzmöglichkeiten im „FSSJ“ sehr groß und reichen von Kinder- und Jugendeinrichtungen, Seniorenheimen über Hilfs- und Rettungsdienste, Kirchengemeinden, Sportvereine bis hin zu Naturschutzorganisationen. Noch vielseitiger wird das Angebot durch neue Vereine, Initiativen und Einrichtungen. Wer gerne Jugendliche im Rahmen des „FSSJ“ einbinden möchte, kann sich ebenfalls online registrieren. Erfahrungen des Freiwilligenzentrums haben gezeigt, dass viele Jugendliche nach dem „FSSJ“ ihrer Einsatzstelle treu bleiben. Damit kann dem befürchteten Nachwuchsmangel in Vereinen entgegengewirkt werden.

Mitmacher gesucht!

Das „FSSJ“ sucht auch dringend nach Engagierten, die des in der Koordination unterstützen. Wer gerne bei der Planung, bei verschiedenen Veranstaltungen und der Büroorganisation mit anpacken oder eigene Ideen einbringen möchte, kann sich direkt an die Koordinationsstelle unter „fssj@caritas-nea.de“ oder 09161/888936 wenden. Das Freiwilligenzentrum bietet hier ein interessantes und abwechslungsreiches Betätigungsfeld.

