NEUSTADT/AISCH - Dass sie Wind und Wetter trotzen und sich auf das Löschen ebenso verstehen, wie auf das Entfachen von Feuer, bewiesen gut 30 ehrenamtliche Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Neustadt einmal mehr beim großen Frühlingsfeuer. Bei dem konnten auch die aprillaunigen Wetterkapriolen die Freude daran nicht trüben, die viele Besucher sowohl an den kleinen Grillstellen der Kinder, wie auch an der hoch in den Himmel ragenden Feuersäule hatten.