Kunstausstellung: "Nackte Tatsachen" aufspüren

NEUSTADT/AISCH - "Nackte Tatsachen" werden im einstigen Markgrafenschloss präsentiert. Dabei spannt die Künstlerinitiative "KINA" den Bogen vom unverhüllten Menschen als Teil der Kulturgeschichte bis zur Gegenwart der alternativen Fakten.

Zur intensiven Auseinandersetzung mit dem Thema „Nackte Tatsachen“ regen die vielfältigen Exponate der „KINA“-Ausstellung im „Alten Schloss“ an. © Harald Munzinger



Ein äußerst reizvolles Spektrum, wie es Erster Bürgermeister Klaus Meier beim Besuch der Galerie im Obergeschoss des "Alten Schlosses" feststellte. Mit Werken, die faszinierten und anderen, die Rätsel aufgäben und welche, die provozierten, werde den Betrachtern die Gelegenheit gegeben, sich mit der Kunst ebenso wie mit der Gesellschaft zu beschäftigen und auseinanderzusetzen. Meier bewunderte die bemerkenswerte Vielfalt und zeigte sich erfreut, "dass hier vor allem die Kunstwerke von unseren heimischen Künstlern zu bestaunen sind und so die große Spanne der künstlerischen Ideen in unserer Stadt aufgezeigt wird".

Der Bürgermeister drückte auch seine besondere Freude darüber aus, dass in der Ausstellung Werke des renommierten Künstlers Prof. Hannes Wiedemann, einem Klassiker der Moderne, gezeigt würden. Dies war einem Zufall zu verdanken, da Walter Gramming von der Künstlerinitiative ein Bild Wiedemanns im Büro von Geschäftsleiterin Karin Mosch entdeckt hatte. Die Tochter des 2011 verstorbenen Professors, der an der FH Nürnberg tätig war und freundschaftliche Beziehungen nach Neustadt hatte, stellte spontan zwei Werke des Vaters für die Ausstellung "Nackte Tatsachen" zur Verfügung, überzeugt davon, dass dieser sich über diese "Rückkehr" nach Neustadt sehr gefreut hätte.

Mit Neustadt eng verbunden

Durch die jahrelange Freundschaft mit dem ebenfalls verstorbenen Malermeister Heiner Kilian sei ihr Vater mit der Stadt sehr eng verbunden gewesen, ließ Karin Mosch wissen. So habe er am Farbenkonzept für die Fassaden in der Innenstadt mitgewirkt und die Stadtkulisse gemalt, die alljährlich auf einem großen Transparent die Kirchweihbühne ziert. Auch sei er im Haus Kilian mit zahlreichen Künstlern und Kunstinteressierten in Neustadt zusammengekommen.

Die Ausstellung "Nackte Tatsachen" passe, so Karin Mosch, "hervorragend ins Betätigungsfeld meines Vaters, der an der Nürnberger Akademie der Bildenden Künste auch Aktzeichnen lehrte". Allerdings wäre es zu kurz gegriffen, sein Wirken auf das Aktzeichnen zu reduzieren, wie unter anderem die Bildreihe "Von Geburt bis zum Tod" an der Brüstung des Nürnberger Krematoriums, ein Wandfries im Schauspielhaus Nürnberg oder ein Bronzefries am Sebald-Verlag die auch von Prof. Puchner geschätzte Vielseitigkeit belegen: "Der Hannes Wiedemann kommt zu keinem Stil, weil er alles kann".

Ein Highlight im kulturellen Angebot

Bürgermeister Klaus Meier verband mit der Würdigung der "hochinteressanten und überaus sehenswerten Ausstellung" die Anerkennung für das sehr vielfältige Wirken der Künstlerinitiative, die das kulturelle Angebot der Stadt ausgezeichnet ergänze, mittlerweile sogar eines der Highlights sei. Von der besonderen Anziehungskraft der "Nackten Tatsachen" ist Meier überzeugt, zumal das Spektrum der Ausstellung überaus vielfältig sei, von der Aktfotografie und -malerei über gesellschaftskritische Arbeiten bis zu "Fake News" reiche, "die mit frei erfundenen ‚nackten Tatsachen’ unschuldige Menschen richtiggehend ins Unglück, ja in den Abgrund stürzen können".

Zunehmende Unschärfe nackter Tatsachen

Vom Thema Nackt komme man assoziativ auch schnell zu nackten Tatsachen, meinte der Künstler Manfred Hönig bei der Einführung in die Ausstellung, die bis 30. Juni als "Kunst im Alten Schloss" die Museumslandschaft ergänzt und Mittwoch sowie Freitag bis Sonntag jeweils von 14 bis 17 Uhr besichtigt werden kann. Wissenschaftstheoretisch werde eine Aussage über Zukünftiges zur Tatsache, wenn sie durch Beobachtungen gestützt werde. Skeptischere Denkansätze sähen hingegen eine auf Beobachtungen beruhende Hypothese nur als vorläufige Tatsache, die in der Zukunft durch neue Beobachtungen widerlegt werden könne. Damit werde klar, so Hönig, dass Behauptungen über in der Zukunft eintretende Tatsachen wiederum unscharf seien. Die Frage, was es mit den nackten Tatsachen auf sich habe, auf die mit der Ausstellung angespielt werde (über die nordbayern.de ausführlich berichtete) beantwortete er mit Betrachtungen der vom Menschen verursachten Klimaveränderung. "Können wir sagen, das ist eine Tatsache?" Hönig verneint dies, da man das erst wisse, wenn es zu spät, also passiert sei. Allerdings sei die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, wenn 97 Prozent der in der Sache kompetenten Klimaforscher in ihren Studien entsprechende Prognosen entwickelten.

Hönig schloss auch aus den immer komplexer werdenden Zusammenhängen der Zivilisation und globalen Wechselwirkungen, dass sich sozial, ökonomisch und ökologisch für die Zukunft keine klaren Tatsachen mehr errechnen ließen. So forderte er denn bei der von Peter Pabst und Walter Gramming begeisternd "tonkünstlerisch" ausgestalteten Vernissage auf: "Suchen sie also die nackten Tatsachen!" Auf die Resultate der Besucher dürften die Künstler ebenso gespannt sein, wie sie darauf neugierig machen, den „Nackten Tatsachen“ nachzuspüren: vom ästhetischen Akt des Malers oder Fotografen über "Utopien eines Fortschritts um jeden Preis" oder des "Menschen Tanz am Abgrund" bis zu den "Morden im Klinger".

