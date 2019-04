Landratsamt feiert "30-Jähriges" auf dem Buchberg

Umfangreiches Programm mit Rallye, Vorträgen und Musik zum Tag der offenen Tür - vor 1 Stunde

NEUSTADT - Mit einem "Tag der offenen Tür" feiert das Landratsamt die Eröffnung des Neubaus auf dem Neustädter Buchberg vor 30 Jahren. Der Bevölkerung, die am Sonntag, 5. Mai, eingeladen ist, wird ein umfangreiches Programm geboten.

Seit 30 Jahren hat der Landkreis seinen Amtssitz auf dem Neustädter Buchberg. Das Jubiläum wird mit einem „Tag der offenen Tür“ des Landratsamtes gefeiert. © Foto: Harald J. Munzinger



Um 11 Uhr beginnen die Feierlichkeiten mit der Begrüßung durch Landrat Helmut Weiß. Ab 11.30 Uhr gibt es gegen eine Spende ein Mittagessen aus der Feldküche des Arbeiter-Samariter-Bunds. Kaffee und Kuchen werden ab 13 Uhr ebenfalls gegen eine Spende durch die Mitarbeiterinnen des Frauennotrufs verkauft. Dem kommt der Spendenerlös ebenso zu Gute, wie dem Sozialfonds "Hilfe für Familien in Not" des Kreisjugendamtes. Für die musikalische Unterhaltung sorgt die Bläsergruppe des Landratsamtes, der Landfrauenchor und das Saxophonquartett "Four-Sax 5.0".

Die Aktionen im gesamten Hauptgebäude und auf den Außenflächen des Landratsamtes (bei schlechtem Wetter sind Ausweichmöglichkeiten im Haus eingeplant) starten um 11.30 Uhr. Hier präsentieren sich die Fachbereiche des Landratsamtes: Es gibt ein großes Kinderprogramm von "KoKi" und Kreisjugendring mit Hüpfkissen, Bällebad und weiteren Spielgeräten. Ferner stellen sich die Kreisbücherei, der Bücherbus und die VHS vor. Der Katastrophenschutz-Keller ist geöffnet und die Fahrzeuge der Unterstützungsgruppe Örtliche Einsatzleitung (UG ÖEL) werden gezeigt.

Notfalldose wird kostenlos verteilt

Der Kreisbauhof ist mit zwei Fahrzeugen vor Ort. Der Landkreis kann virtuell erradelt, der Landkreis-Wein gekostet werden und die Wirtschaftsförderung zeigt, wie ein 3-D-Drucker Schlüsselanhänger herstellt. In der Zulassungsstelle gibt es einen Rauschbrillenparcours und ein Quiz rund um die Gesundheit. Neben Energieberatung können sich die Besucherinnen und Besucher über Nutz- und Heimtierhaltung und zu Themen der Abfallwirtschaft informieren. Das Pflegekinderwesen stellt sich vor und die Jugendsozialarbeit an Schulen zeigt ihre Tätigkeiten. Ob Ausbildung im Landratsamt oder die Ehrenamtskarte – beim Tag der offenen Tür stehen viele Informationen bereit. Infos für Senioren bietet der "Poli-Tipp" und die Notfalldose wird – dank einer großzügigen Spende der Sparkasse – kostenlos an die Bürgerinnen und Bürger abgegeben.

Auch Umweltschutzthemen werden nach Mitteilung der Landkreis-Pressestelle angesprochen: Infos gibt es rund um die Themen Hochwasserschutz, Landschaftspflegeprojekte und Schutzgebiete sowie Streuobst (mit Verkostung des "Einheimischen"). Die Ausstellung "Mütter des Grundgesetzes" beschäftigt sich mit der Gleichberechtigung von Männern und Frauen. Vorträge zur ganzen und halben Stunde ab 12.30 Uhr im Großen Sitzungssaal behandeln die Themen "Die Vorsorgevollmacht", allgemeine Infos zu Landratsamt und Landkreis (mit anschließender Führung durch das Haus) und Energiethemen. Um 13 und um 15 Uhr lesen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisbücherei für Kinder vor. Von 11.30 bis 16 Uhr können sich die Besucherinnen und Besucher wie der Landrat fühlen und ein Foto zum Mitnehmen auf dem Chefsessel im Büro des Landrats machen lassen. Bei einer Rallye kann das Haus erkundet werden.

Das ausführliche Programmheft steht unter www.kreis-nea.de zur Verfügung. Zum Abstecher vom Neustädter Frühlingsfest zum Landratsamt ist ab dem "Plärrer" ein Shuttle-Dienst eingerichtet.

nb