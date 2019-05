Landratsamt feiert 30-jähriges Bestehen in Neustadt

Viele Gäste aus Politik, Wirtschaft und mehr - vor 22 Minuten

NEUSTADT/AISCH - Das Landratsamt auf dem Neustädter Buchberg öffnete am Jubiläumstag seines 30-jährigen Bestehens seine Türen. Die konnten kaum breit genug sein, um den Besucheransturm mit dem großen Interesse am Innenleben einer Kreisverwaltung zu bewältigen. Zum Auftakt des Festtages galt unter den zahlreichen Gästen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft im Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim der besondere Gruß von Landrat Helmut Weiß Altlandrat Robert Pfeifer "im übertragenen Sinn als der Hausherr".

Ein Prosit auf Altlandrat Robert Pfeifer (r.) der mit weitsichtiger Grundstückspolitik und energischem Eintreten für eine „bürgerfreundliche Verwaltung unter einem Dach“ den Bau des Landratsamtes angestoßen und das Großprojekt erfolgreich bewältigt hatte. Ihm galten 30 Jahre nach dessen feierlicher Einweihung viele Glückwünsche. © Harald Munzinger



War er es doch, der maßgeblich am Bau des Landratsamtes im Süden der Kreisstadt beteiligt war, dafür eine weitsichtige Grundstückspolitik betrieben und am 5. Mai 1989 den Neubau eröffnet hatte. Nachfolger Weiß verdankte ihm mit der ganzen Belegschaft ein "helles, freundliches und funktionales Gebäude". In dem sorgte die "hauseigene Bläsergruppe" für den stimmungsvollen Willkommensgruß an die vielen Gäste, die zu einem unterhaltsamen Tag mit vielen Aktionen und Informationen eingeladen waren, um sich ein Bild von den "Fachbereichen und Tätigkeiten, die in einem Landratsamt tagtäglich Thema sind" zu machen.

Ehe er den ersten Rundgang durch sein Amt anführte, ging Landrat Weiß auf die "Bau- und deren Vorgeschichte" ein. Sie reicht in die Gebietsreform mit der Zusammenlegung der Landkreise Neustadt/Aisch, Scheinfeld und Uffenheim zurück.

Komplizierte Aufteilung der Abteilungen

Da keines der vorhandenen Landratsämter ausreichte, um die gesamte Belegschaft des neuen Landkreises aufzunehmen, sei die Verwaltung zunächst auf die Standorte Neustadt und Scheinfeld aufgeteilt und damit das Platzproblem gelöst worden, um sich dringlicheren Aufgaben widmen zu können, zu denen Weiß die Stärkung der Infrastruktur oder den Schulneubau zählte.

Manche Verwaltungskräfte aus jener Zeit erinnerten sich unter den Gästen an so manches Handicap im Tagesgeschäft einer stetig mit neuen Aufgaben wachsenden Verwaltung. "Die Abläufe seien durch die Aufteilung der Abteilungen verkompliziert, verlangsamt und verteuert worden" führte Landrat Weiß im Rückblick auf eine sowohl für die Mitarbeiter wie die Bürger unschöne Situation aus, verschärft durch eine schwierige Parkplatzsituation in Neustadt. Altlandrat Robert Pfeifer ergriff 1985 die Initiative für den Neubau, für den im Juli 1986 der Planungsauftrag vergeben wurde.

Bilderstrecke zum Thema 30 Jahre Landratsamt auf dem Buchberg 30 Jahre Landratsamt auf dem Buchberg: Das feierte die Kreisverwaltung mit einem Tag aller offenen Türen in dem großen Gebäudekomplex mit 7600 Quadratmetern Nutzfläche. Auf der verteilte sich eine überwältigende Besucherschar, die großes Interesse am breiten Aufgabenspektrum eines Landratsamtes zeigte.



Der erste Spatenstich sei im April 1988 erfolgt, ein Jahr später das Richtfest gefeiert und das Amt am 5. Mai 1989 feierlich eingeweiht worden, schilderte Weiß die Eckdaten eines Kraftaktes, „alles für einen leistungs- und verwaltungskräftigen Landkreis unter einem Dach zu vereinen“. Dafür waren 7600 Quadratmeter Nutzfläche geschaffen und 25 Millionen D-Mark investiert worden, zu den der Staat 6.345.000 D-Mark „zuwendete“. Auch im Hinblick auf manch kompliziertes Grundstücksgeschäft zollte Weiß dem damaligen Landrat Robert Pfeifer den großen Respekt vor einer Leitung, auf die dieser heute noch stolz sein könne.

Sanierung steht an

„Auch heute arbeiten wir gerne hier“, erklärte Landrat Helmut Weiß. Der Standort habe sich bewährt, zumal weitsichtig Vorsorge für weitere Gebäude, wie das Sozialamt und das Gesundheitsamt, getroffen worden war, womit Aufgaben und Belegschaft des Landratsamtes wuchsen. Inzwischen „in die Jahre gekommen“, kündigte Weiß die Sanierung an, der die Kreispolitik schon zugestimmt habe. Robert Pfeifer habe sich mit dem Gebäude den Wunsch eines „offenen, bürgerfreundlichen Hauses“ erfüllt.

Dass man diese Tradition in seinem Sinn fortführe, sollte der „Blick hinter die Kulissen“ vermitteln, für den (fast) alle Türen im Amt offenstanden. Um die vielfältigen Aufgabenbereiche in verschiedenen Fachbereichen zu vermitteln, sorgten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit einer Fülle von Informationsmaterialien und etlichen attraktiven Aktionen für ein transparentes Landratsamt. In dem konnten die Besucher auch auf dem Chefsessel Platz nehmen und sich für den Schnappschuss-Moment eines Erinnerungsbildes als Landrat fühlen.

Für leibliche Genüsse sorgte die Feldküche des ASB ebenso wie der Verkauf von Kuchen und Kaffee mit der Spenden-Förderung des Sozialfonds „Hilfe für Familien in Not“ wie für den Frauennotruf und für die musikalische Unterhaltung die Bläsergruppe des Landratsamtes, der Landfrauenchor und das Saxophonquartett „Four Sax 5.0“.

Lesungen, Vorträge, 3D-Zauberei

Abgerundet war das Programm mit Vorträgen über die Vorsorgevollmacht oder des Energieberaters zu „Sanieren, Bauern und Fördermittel“ und mit Lesungen für Kinder, für die der Kreisjugendring auch eine große Spielwiese ausgestattet hatte. Der Bücherbus stellte sein Angebot, der Kreisbauhof Gerätschaften und die „Unterstützungsgruppe Örtliche Einsatzleitung“ die Bereitschaft im Katastrophenschutzfall vor.

Mit dem Radwegekonzept konnte virtuell durch den Landkreis gefahren, charmant serviert der Landkreiswein verkostet oder am 3-D-Drucker Schlüsselanhänger „gezaubert“ werden. Vom Frühlingsfest zum Landratsamt war ein Shuttledienst eingerichtet und somit die beste Voraussetzung für einen abwechslungsreichen Tag geschaffen. Eine erfolgreich durchgeführte Landratsamtsrallye eröffnete Gewinnchancen, ein „Rauschbrillenparcours“ bot Gelegenheit, stocknüchtern Auswirkungen von Alkohol und Drogen auf die Sinne zu empfinden. So wünschte Landrat Weiß, dass der Tag „für jeden Besucher etwas Interessantes bieten“ sollte. Beeindruckte Gäste bestätigten das gerne.

Harald J. Munzinger