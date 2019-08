"Leberkäsjunkie" sorgt für ein heiteres Kinospektakel

Premierenevent in Neustadt/Aisch zum Jubiläum - vor 47 Minuten

NEUSTADT/AISCH - Nicht zum ersten Mal war das „KinoNEA“ bei Bundesstarts mit von der Partie. Die Premiere des Films „Leberkäsjunkie“ sollte jedoch mit einem exklusiven Event gefeiert werden. Und damit auch „100 Jahre Kino in Neustadt/Aisch!“.

Oliver Rögner hieß die Gäste zum Filmvergnügen „Leberkäsjunkie“ willkommen, für das ein Premierenevent inszeniert wurde. © Harald Munzinger



Denn am 21. Juni 1919 hatte sich erstmals in den „Oro“-Lichtspielen der Vorhang für ein Filmschauspiel „auf blütenweißer Leinwand“ in Neustadt geöffnet. Mit der „Hochzeit der Cassilda Mechiadoris“ begann das Kino-Zeitalter, in dem zunächst in der Würzburger Straße „die Bilder laufen lernten“. Aus den „Oro“- wurden in wechselhaften Zeiten des deutschen Kinos die „Kammerlichtspielen“, die sich ihren Platz im Kulturleben der Kreisstadt festigen sollten.

Für ein damit verbundenes „unermüdliches Engagement“ war dem damaligen „Theaterchef Kilian“ auch in Vertretung seiner Vorgänger 1979 beim Rückblick auf 60 Jahre „Entwicklungsgeschichte in Zelluloid“ von Landrat und Bürgermeister mit Ehrentellern höchste Anerkennung gezollt worden. Schließlich habe man „in Neustadt bei allen Schwierigkeiten immer die Fahne des Erfolges hochgehalten“. Verbunden war die Würdigung mit dem Auftrag, „die ganz eigene Kulturgattung weiter zu pflegen“ und „weiterhin mit einem breitgefächerten Filmangebot alle Generationen anzusprechen“.

Rögner trat Erbe an

Ein Erbe, das 2010 Oliver Rögner antrat, um vier Jahre nach der Schließung der „Kammerlichtspiele“ die Kinogeschichte in Neustadt fortzuschreiben, wofür sich auch der Regisseur Hans W. Geißendörfer und sein Bruder Dieter in einem eigens dafür gegründeten Cineasten-Club stark machten. Mit „Kino-Events“ machte Rögner den Anfang unter anderem in der „NeuStadtHalle am Schloss“, um Mitte Juni 2011 das Kino mit seinen beiden Sälen (114/70 Plätze) zu neuem Leben zu erwecken. Und mit „modernster Technik in besonderem Ambiente“ zugleich ein neues Kapitel der Kinogeschichte aufzuschlagen.

Damit wurde auch der Fokus der Filmwelt auf Neustadt gerichtet, das vom BR unter nur acht Kinos in Bayern für die Vorpremiere von Rita Falks sechstem Franz-Eberhofer-Films ausgewählt wurde, bei der 30.000 Fans mit ihren Kartenwünschen das Signal für einen Senkrechtstart des „Leberkäsjunkie“ sein sollten. Also richtete Oliver Rögner auch für die Premiere ein Event mit einem „Pop-Up“-Biergarten aus, über dem der Duft frischer Leberkässemmeln aus der benachbarten Metzgerei Ullrich als die perfekte Einstimmung auf das Filmvergnügen lag.

Cocktails und Büchertisch

Bianca Ullrich verwöhnte mit ihrem Team die von Rögner zu je zwei Vorstellungen in den beiden Kinosälen eingeladenen Stammgäste des Kinos mit „O’batztem“ zum deftigen Bauernbrot. An der Kino-Bar gab es ein großes Snack- und Getränkesortiment und mit dem „Hofmann-Landbier“ ließ sich der verpasste Pahreser Kirchweihabend verschmerzen. Bei leckeren (auch alkoholfreien) Cockatils konnte am Büchertisch der Emskirchner „LesBar“ geschmökert und auch gleich ein Rita Falk-Roman mitgenommen werden.

Zwischen den beiden Vorstellungsterminen war ausreichend Zeit für die „erste Schicht“ der zweiten (in Wartestellung) vorzuschwärmen von einem „echten Ebenhofer“ oder einer „Komödie zum Schlapplachen“, von einem „Super-Kinovergnügen“ oder „Spaß pur“ mit dem Polizisten und all den anderen schrägen Typen aus Niederkaltenkirchen, die dafür sorgen sollten, dass die Lachmuskeln ordentlich massiert wurden.

Gegen Home-Kino anzukämpfen

Oliver Rögner erfreute sich mit seinem Team an den vielen fröhlichen Gesichtern der Premierengäste, denen er das „bisserl Schummeln“ mit der Vorpremiere gestand und weitere Kinohighlights in den klimatisierten Sälen ankündigte. Man müsse sich schon mächtig anstrengen, um diese stets gut zu füllen, räumte er am Rande des heiteren Geschehens ein, dass dies für sein mit viel Empathie betriebenes Geschäft nicht immer der Fall ist. Das Home-Kino mache es den Lichtspielhäusern schwer, wobei dieses nicht annähernd das Gemeinschaftserlebnis eines Kinoabends mit schickem Ausgehen ersetzen könne. So ist Rögner bestrebt, mit der Filmauswahl, wie auch dem Drumherum Kinolust neu zu wecken und einen negativen Trend des letzten Jahres wieder umzukehren.

Die Zeichen dafür stünden gut, so Oliver Rögner, und die ausgezeichnete Leberkäs-Partnerschaft von Kino und Metzgerei mag ihren Teil dazu beigetragen haben, Filmabende wieder „schmackhaft“ zu machen. Und wenn Eltern ihren Kindern wieder Kino als Stück Kulturgut vermitteln würden, könnte Rögner noch zuversichtlicher ins zweite Jahrhundert Neustädter Kinogeschichte schauen. Das „Hundertjährige“ soll noch gebührend gefeiert werden.

Harald J. Munzinger