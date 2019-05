Lust auf regionale Leckereien

Schirmherr Hubert Aiwanger besucht Messe „Lust auf Regionales“

- vor 57 Minuten

BAD WINDSHEIM - Nach einem überwältigenden Premierenerfolg 2017 lädt der Landkreis am 11. Und 12. Mai zur zweiten Genussmesse „Lust auf Regionales“ im Bad Windsheimer Kur & Kongress-Center Bad ein. Die Schirmherrschaft hat der Stellvertretende Ministerpräsident Hubert Aiwanger übernommen.

Verführerische Kostproben gibt es auch auf der zweiten Genussmesse, die damit erneut „die Entdeckerlust auf regionale handgemachte Spezialitäten“ wecken wird. © Harald Munzinger



Verführerische Kostproben gibt es auch auf der zweiten Genussmesse, die damit erneut „die Entdeckerlust auf regionale handgemachte Spezialitäten“ wecken wird. Foto: Harald Munzinger



Der Staatsminister für Wirtschaft, Landesentwicklung und wird die Messe am Samstag, 11. Mai, um 16 Uhr besuchen und sich bei einem Rundgang mit Landrat Helmut Weiß von der Vielfalt und Qualität der Produkte aus der Region beim anschließenden Rundgang selbst überzeugen. Diese präsentieren über 40 Aussteller, die erneut „die Entdeckerlust auf regionale handgemachte Spezialitäten“. Ob deftig oder süß, fruchtig oder geistig, klassisch oder ausgefallen laden sie zum Probieren und Genießen von regionalen Spezialitäten und Leckereien ein. Geöffnet hat die Genussmesse am Samstag, 11. Mai, von 11 bis 17 und am Sonntag, 12. Mai, von 10 bis 17 Uhr. Der Eintritt beträgt drei Euro, für Inhaber der Bad Windsheimer Bonuskarte zwei Euro, Kinder bis 12 Jahren sind frei.

Der Messetag kann mit einem Besuch des Fränkischen Freilandmuseums und der Franken-Therme perfekt abgerundet werden. Messebesucher genießen dort einen ermäßigten Eintritt. Mit ein bisschen Glück kann beim Preisrätsel ein attraktiver Preis aus Frankens Mehrregion gewonnen werden. Vorführungen und Aktionen für die ganze Familie gehören genauso zur „Lust auf Regionales“ wie ein interessantes Vortragsprogramm: Der Imkerverein Bad Windsheim informiert Über „Bienen ein (be)stechendes Hobby“, der Bad Windsheimer Apotheker Dr. Philipp Hohnstein unter dem Titel „Senf - Genuss und Heilkraft; über Herstellung, Inhaltsstoffe und Verwendung von Senf in Küche und Medizin, sowie die Kreisbäuerin und Ernährungsberaterin Renate Ixmeier über „Bayrische Käsevielfalt“.

Dabei erfahren die Gäste ihres Vortrages alles Wissenswerte rund um die Käseherstellung ebenso wie über die Einteilung der Käsesorten, über Fettgehaltsstufen und Ernährungsphysiologie. „Chili – Mood und Superfood“ Oliver El Daly, Chili-Sommelier und Geschäftsführer von Abenteuer Chili, Heroldsberg, erschließt „Chili - Mood und Superfood“ unter anderem mit Herkunft, Begriffserklärung und Geschichtliches, Sortenvielfalt und Schärfegrade, sowie der Wirkung auf den menschlichen Körper und daraus resultierenden Gesundheitsaspekten. Helmuth Kleinschroth (Mainfranken-Mohnhof) lässt „Urgetreide neu entdecken“ und mit der Frage „In vino veritas?“ bietet das Markt Nordheimer Weingut Probst „Inspirationen zu Wein, Rausch und Genusskultur“.

Damit die Messe für die ganze Familie ein Erlebnis wird, sorgt das [bsz]-Scheinfeld für einen spannenden Tag mit einer Schminkaktion für Klein und Groß und dem „Danke-Mama-Button“ (Muttertag) zum Selbstgestalten. In der „Tropfsteinhöhle“ des „Franken Brunnen Show-Trucks“ kann der Weg des Mineralwassers durch das Gestein verfolgt werden und ein Erinnerungsfoto geknipst werden. „Film ab“ heißt es während der Messe mit den Highlights des Kochwettbewerbs mit der Landtagsabgeordneten Gabi Schmidt, Kreisbäuerin Renate Ixmeier und Kreisrätin Ruth Halbritter. Gezeigt werden ferner weitere Genussvideos mit dem bekannten Wir-in-Bayern-Koch Wolfgang Link und Partnern des Projektes „Lust auf Regionales“.

nb/hjm