Magische Karpfen

Neustädter "Schloss-Museen" auf der Landesgartenschau - vor 1 Stunde

NEUSTADT/WASSERTRÜDINGEN - Die mittelfränkische Museumslandschaft stellte sich auf der Landesgartenschau vor. Dabei zog der Karpfen die Besucher magisch an.

Über große Resonanz konnten sich die "Museen im Alten Schloss" auf der Landesgartenschau freuen. Nicht nur die Kinder zogen die bunten Kunstkarpfen magisch an. © Harald Munzinger



Genauer gesagt seine Kunst-Gattung, die in fantasievoller Gestaltung für das "Aischgründer Karpfenmuseum" und mit ihm für die "Museen im Alten Schloss" und die Kreisstadt als lohnendes Ausflugziel warb. Dabei konnten sich die großen Fische mit ihrer schillernden Farbenpracht sogar in der bunt-blühenden Vielfalt der Natur im faszinierenden Sommerflor behaupten und am Eingang "Wörnitz-Wiese" die Blicke auf sich ziehen. So gab es auch von der Gartenschauleitung reichlich Lob für die attraktive Standgestaltung, über das sich Peter Wagner und Armin Held als Lohn für die aufwendige Aufbauarbeit freuen konnten.

Und mit ihnen die Vorsitzende des für den Museumsbetrieb verantwortlich zeichnenden Neustädter Geschichts- und Heimatvereins, Carola Kabelitz mit Ehemann Dr. Lothar Kabelitz über so manches Staunen der Besucher, was insbesondere das Karpfenmuseum zu bieten hat. Das habe sich nicht vorstellen können, wurde immer wieder von Gästen am perfekt platzierten Stand geäußert, die überwiegend aus dem südlichen Mittelfranken bis ins schwäbische Bayern und Baden Württemberg kamen und bei ihrer Ausflugsplanung bisher eher nach Süden ausgerichtet waren.

Das müsse sich ändern, wurde häufig beim Betrachten des Standes und Blättern im Prospektmaterial geäußert, dass Neustadt alles für interessante Betriebs- oder auch Vereinsausflüge biete. Dabei stießen auch die "ThemenMarktPlätze" ins Auge, die sich manch ein Gesprächspartner am Stand auch in seiner Stadt wünschte und sich über die Unterstützung wunderte, die das Museum seitens der Stadt erfahre.

Freude an leuchtenden Kinderaugen

Peter Wagner stellte amüsiert fest, dass sich selbst unter den zahlreichen (Bus-)Gästen aus dem Landkreis mancher von den "nur vom Hören-Sagen" bekannten "Museen im Alten Schloss" überrascht zeigte, Naheliegendes neu entdeckte. Besondere Freude bereiteten ihm nach seiner begeisterten Schilderung von der rundum gelungenen Präsentation auf der Landesgartenschau "die leuchtenden Augen der Kinder", wenn sie für das beliebte Fotomotiv einen der "Kunstkarpfen" halten durften, die man samt und sonders hätte verkaufen können.

Kleine Karpfen-Schlüsselanhänger helfen der Erinnerung nach, beim nächsten Ausflug Neustadt anzusteuern. Für einen Besucher aus Regensburg steht dies bereits als Geburtstagsgeschenk für seine Frau fest. Bei den Gästen, die schon in den "Museen im Alten Schloss" waren, fehlte an deren reichlich mit Anschauungs- und Informationsmaterial ausgestatteten Stand etwas: "Der Kuchen vom Museumscafé", berichtete Peter Wagner aus vielen schönen Begegnungen. Im Pavillon regte der Museumfilm zum Besuch bei Karpfen, Markgrafen und Siebenern an.

Einmaliges Spielzeugmuseum

Die gab es auch bei der Präsentation weiterer Museen aus dem Landkreis, wie bei Manuela Kube, die sowohl für ihr "Spielzeugmuseum" warb, das weit über die Region hinaus als einmalig gilt, warb, wie für das "Reichsstadtmuseum Bad Windsheim", in dem sie mit Ehmann Jan Kube die jährlichen Sonderausstellungen gestaltet. Und auch das "Muna-Museum Marktbergel" sprach, "klein aber fein" mit einer ehemaligen Militärmaschine samt Beiwagen unterm "Tarnzelt" dargestellt, viele Besucher an. Die Museen rund um Wassertrüdingen, die Hesselbergregion und das "Fränkische Seenland" rundeten auf der Gartenschau das Bild einer "blühenden Museumslandschaft" im westlichen Mittelfranken ab.

Harald J. Munzinger