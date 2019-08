Mann fackelt mit Bunsenbrenner aus Versehen Nachbarshecke ab

Der 55-Jährige wollte eigentlich Unkraut bekämpfen - vor 30 Minuten

MARKT ERLBACH - Am Donnerstag kam es zu einem Brand in der Markt Erlbacher Schillerstraße. Ein 55-jähriger Anwohner bekämpfte das Unkraut in seiner Hofeinfahrt mit einem Bunsenbrenner, der an eine Propangasflasche angeschlossen war. Dabei entstand eine Stichflamme, die die Thuja-Hecke des Nachbarn in Brand setzte.

Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand zwar schnell löschen, doch durch die Hitzeentwicklung entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro am Wohnhaus des Nachbarn. Neben der Schadensersatzforderung erwartet den 55-Jährigen auch ein Bußgeld wegen Verstoßes gegen die Brandverhütungsvorschriften.

eli