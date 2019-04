Schulz, einst als Kommunalpolitiker selbst einmal Kreisvorsitzender des Roten Kreuzes, verfolgte mit großem Interesse die Vorstellung der Rot-Kreuz-Arbeit in Notfallrettung und Krankentransporten, Sanitätsdienst, in der Alten- und Krankenpflege in Neustadt. © Harald Munzinger