Mehr Hochwasserkatastrophen

NEUSTADT/AISCH - In über 70 Städten wird bayernweit am Samstag, 7. September, der Bevölkerung bei einer "Sandsack-Challenge" gezeigt, wie man sich und andere in Sachen Hochwasser schützen und helfen kann. Auch der THW-Ortsverband Neustadt lädt dazu im Rahmen des "KarpfenMarktPlatzes" ein.

Überflutete Städte und Dörfer. Boote in der Innenstadt. Helfer mit Sandsäcken kämpfen gegen das steigende Wasser. Solche Bilder von Hochwasserkatastrophen kennt man aus den Nachrichten. Sie sind mittlerweile aufgrund des Klimawandels keine Seltenheit mehr. Gut zu wissen, wie sich die Bevölkerung schützen kann. Dies vermittelt das Technische Hilfswerk "interaktiv" in einem spannenden Wettbewerb.

Das Technische Hilfswerk ist die Einsatzorganisation des Bundes und kommt regelmäßig bei Katastrophen denen zu Hilfe, die nicht vom Hochwasser verschont bleiben. Moderne Technik kommt dann zum Zug und bildet das Rückgrat des Einsatzes. Das bewährteste Mittel bei Hochwasser ist und bleibt aber der Sandsack. Nicht einer, sondern tausende werden an Ufern aufgeschichtet, um das Wasser zurückzuhalten. Mit etwas Sand und Jute ist es aber nicht getan.

Wie füllt man ihn, wie verlegt und transportiert man den Sandsack. Das kann man an den Station der "Sandsack-Challenge" herausfinden und ausprobieren. Mit etwas Geschick und Glück wird man bayerischer "Sandsackmeister" und gewinnt ein iPad oder einen Gutschein für die Therme Erding.

An insgesamt 70 Plätzen in Bayern werden die Stationen aufgebaut, um die Regionalsieger und den Gesamtsieger zu ermitteln. Jeder kann mitmachen und sich an den sechs aufgebauten Stationen versuchen. Eine Anmeldung ist vorab nicht nötig. Teilnehmen kann ohne Altersbegrenzung jeder - und das kostenfrei. Die THW-Einsatzkräfte des Ortsverbands laden zu der "Sandsack-Challenge" mit sechs Stationen am Samstag, 7. September, zwischen 10 und 14 Uhr am Marktplatz in Neustadt ein und freuen sich auf regen Besuch. Der kann sich lohnen, denn es gibt nehmen dem Wissen um wirkungsvollen Schutz bei Hochwasserkatastrophen auch Preise zu gewinnen. Weitere Informationen sind auf der Website www.thw-sandsack-challenge.de zu finden.

