Meister der verhäxten Täxte: Willy Astor kommt nach Neustadt

Musiker jagt zum Jubiläum verlorene Wortschätze - vor 34 Minuten

NEUSTADT - Am 26. Juni 2009 war er der erste Künstler auf der Bühne der "NeuStadtHalle am Schloss“ betrat. Anlässlich des zehnjährigen Bestehens des Kulturzentrum der Kreisstadt und ihres Umlandes kommt Willy Astor nun zum dritten Mal nach Neustadt: Diesmal als "Jäger des verlorenen Schatzes“.

Astor Foto: PR



In seinem neuen „Programm für Wortgeschrittene“ präsentiert der "Podestsänger“ am Donnerstag, 6. Juni, "alles was in der deutschen Sprache vermutet oder vermisst wird, und bringt es endlich auch noch zum Vorschein!“ Astor, als der „Silbenfischer“ und „Komödiantenmechaniker“ aus Bayern bezeichnet, ist wieder unterwegs mit neuer Wortsgaudi und begibt sich auf die Suche nach Subjekt, Objekt und Glutamat. Ein Programm in Reimkultur, in dem wie immer auch der Humor wieder direkt vom Erzeuger komm: "Ein echter Astor wieder also, was sonst“.

Willy Astor erzählt sinnlose Geschichten mit Tiefgang und Bedeutung, singt Liebeslieder und Augenlieder, leicht begleitet auf Gitarre und Piano, er wird zwar nicht so gut spielen wie es der Paolo conte , singt dafür aber von Nudeln die früher mal Teig waren und sieht Frauen in New York gerne bei Donner kehren.

"Viel Freude beim Abschalten und Loslachen"

Fazit aus Sicht der Kulturkritik: Diese durchgeknallte Welt braucht genau dieses Programm. Albernheit verhindert immer noch den Ernst der Lage - spätestens seit dem Lena Mayer auf dem Land ruht. "Viel Freude beim Abschalten und Loslachen“ wünscht Astor mit seinem Wahlspruch: "Von allen Täxten, sind die verhäxten mir am Näxten - die find ich am Bäxten“.

Dier Vorstellung, zu der die Veranstaltungs- und Kultur GmbH & Co. KG einlädt, beginnt am Donnerstag, 6. Juni, um 20 Uhr (Einlass ab 19 Uhr). Der Kartenvorverkauf erfolgt in den Buchhandlungen Dorn in Neustadt/Aisch und Bad Windsheim sowie bei allen bekannten Reservix-Vorverkaufsstellen.

