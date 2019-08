Mit Nachtflügen: US-Streitkräfte planen Manöver in Franken

Betroffen ist vor allem der Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim - vor 27 Minuten

NEUSTADT/BAD WINDSHEIM - Fast einen ganzen Monat lang planen US-Streitkräfte im Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim immer wieder Hubschrauberlandeübungen durchzuführen. Die Manöver sollen auch in der Nacht stattfinden. Betroffen sind vor allem die Orte Bad Windsheim, Burgbernheim, Dachsbach, Gerhardshofen, Markt Nordheim, Taschendorf und Trautskirchen.

In einer aktuellen Pressemitteilung gibt das Landratsamt die geplanten Manöver der US-Streitkräfte bekannt. Diese sollen im Zeitraum von 2. bis 30. September stattfinden. Betroffen sind die Gemeindegebiete Bad Windsheim, Burgbernheim, Dachsbach, Gerhardshofen, Markt Nordheim, Markt Taschendorf und Trautskirchen. Das Landratsamt bittet die Bevölkerung, sich von den übenden Truppen fernzuhalten. Auch Nachtübungen sind geplant.

Helikopter-Lärm in Katterbach sorgt für erhitzte Gemüter

Entschädigungsansprüche für Flur- und Forstschäden sowie für Schäden an privaten Straßen und Wegen können innerhalb eines Monats nach Beendigung der Übung schriftlich bei der Gemeinde eingereicht werden oder innerhalb von drei Monaten nach dem Zeitpunkt, in dem der Geschädigte von dem Schaden und der beteiligten Truppe Kenntnis erlangt hat, bei der Schadensregulierungsstelle des Bundes anzumelden.

Beschwerden bezüglich des Fluglärms nimmt die Deutsch-Amerikanische Verbindungsstelle des Katterbach Army Airfields entgegen (Tel.: 0152 09114369) oder das Luftwaffenamt in Köln (Tel.: 0800 8620730 oder per E-Mail: FLIZ@bundeswehr.org).

