Mit Rangern unterwegs



Feierabendrunde in Neustadt und Wanderung bei Burgwindheim - vor 1 Stunde

SCHEINFELD - Der Naturpark Steigerwald lädt am Mittwoch, 21. August, in Neustadt zu einer "Feierabendrunde" ein. Außerdem findet am Samstag, 24. August 2019, eine geführte Wanderung bei Burgwindheim statt. Beide Wanderungen werden begleitet von den Naturpark-Rangern.



Ein malerischer Blick auf Burgwindheim. Foto: P. Malec



Treffpunkt zur rund fünf Kilometer km langen "Feierabendrunde" ist um 19 Uhr am Parkplatz Gerhardt Hartmann GmbH direkt an der B8. Auf der Wanderung durch die "wilde" Pfalzbachschlucht begleitet die Teilnehmer der Naturpark-Ranger zusammen mit dem Geologen Harald. Heinlein auf einer der schönsten Touren im Aischgrund.

Eine weitere Wanderung mit einem der Naturpark-Ranger findet am 24. August in Burgwindheim statt. Um 13 Uhr geht es los am Wanderparkplatz Burgwindheim mit Blick auf das Barockschloss, die "Bergleite" zum "Schlossersberg" hinauf, von wo man eine wunderbare Fernsicht hinunter ins Tal hat. Den "Stachelberg" hinunter, führt der Weg weiter die Mittelebrach entlang zurück nach Burgwindheim.

Informationen und weitere Termine sind auch unter www.steigerwald-naturpark.de und www.steigerwald-panoramaweg.de zu finden.

