Mit Spaß bei der Sache

NEUSTADT/AISCH - Bei der Jahreshauptversammlung der Fastnachtsgesellschaft Geißbock hielt es Vorsitzende Sylvia Seeberger mit dem amerikanischen Humorforscher Paul Mc Ghee, dass man durchaus Spaß haben, wenn man ernsthaft arbeitet: „Wir haben Spaß bei dem, was und wie wir es machen“.

Sylvia Seeberger (l.) nahm mit ihrem Stellvertreter Michael Eckendörfer und Sitzungspräsident Holger Wesp (v. r.) die Ehrungen langjähriger aktiver und passiver Mitglieder vor. © Foto: privat



Dass dies so bleiben werde, war sich Seeberger sicher, packten doch alle ehrenamtlichen Helfer kräftig mit an, um nicht nur den Gästen im Fasching Freude zu bereiten. „Ohne die vielen helfenden Hände geht es nicht“, führte sie mit dem Dank dafür aus. Denn dieses Zusammenwirken sollte für ein erneut positiven Rückblick auf das Berichtsjahr 2018 der FG Geißbock sorgen, „die auf festen Beinen und auf sicherem Boden steht“. Dazu trage auch die Nachwuchsarbeit bei, so Sylvia Seeberger mit der Bitte, die Vorstandschaft weiter nach Kräften zu unterstützen: „Einen lebendigen Verein machen die Mitlieder aus. Wir alle zusammen sind für unsere Fastnachtsgesellschaft verantwortlich“.

Wie aktiv diese ist, sollten 28 Veranstaltungen zeigen, angefangen von der erneut starken Beteiligung an der Aktion „Neustadt wird putzt“ über die Maiwanderung und Vatertags- sowie Frauenausflug bis zur Teilnahme am Kirchweihumzug, am „Kunstmarktplatz“ oder an der Aktion „Nea 4youth“ und schließlich dem am Freitag bombastischen und Samstag verregneten „Weinfestla“. Seeberger berichtete weiter über die Öffnung des „Nürnberger (Narren-)Tores“ zum Tag des Denkmals, über das Trainingslager für Jugendgarde und Tanzmariechen und über das Schlachtfest, ehe es zu den auch von Präsident Holger Wesp reflektierten Faschingsaktivitäten ging.

Bei denen sollte die 38. Mittelfränkische Narrennachwuchssitzung mit 300 Aktiven und rund 400 Gästen ebenso einer der Höhepunkte sein, wie die Teilnahme an der Fernseh-Sitzung „Wehe wenn sie losgelassen“. Über volle Erfolge konnten man sich bei den Sitzungen – allen voran wieder der Sitzung für Menschen mit Handicaps – bei m dritten Weiberfaschingsball oder der „Ultimativen Faschingsparty“ freuen.

Stolz berichtete die Vorsitzende, dass von den 338 Mitglieder 148 aktiv sind. Angefangen von den „Wieberle“ über die Jugend-, die Geißlein- und die Showtanzgarde sowie das Tanzmariechen bis zu den „Wums“ und „Hupfern“, den sechs BüttenerdnerInnen und 20 Elferräten. Lina Kiehl, die ihren ersten Auftritt mit Bravour absolvierte und Paul Machetanz stellen sich dem Wettbewerb „Jugend in der Bütt“, zu dem der Vorentscheid am 18. Mai in Kitzingen stattfinden wird. Da ist bei den Geißböcken Daumendrücken angesagt, die mit Unterstützung der Sponsoren dankbar den „Start in die neue Session gesichert“ wissen.

Dank und Anerkennung galt auch den langjährigen Mitgliedern. Teilweise in Abwesenheit geehrt wurden mit der FGG-Nadel in Silber für mindestens zehn Jahre aktive oder 30 Jahre passive Mitgliedschaft Mörer Carmen, Melanie Rosne, Stephan Scholz, Maike Theinert, Saskia Ender, Anika Münch und Christina Faust. Mit Gold gewürdigt wurden Senator Gerhard Hartmann, Monika Wagner, Eva Borrmann und Franziska Popp. 40 Jahre hält Angelika Fröbel-Stark der Gesellschaft schon die Treue, 44 Jahre Bärbel Bürner und 50 Jahre Christa Haffki. Dieses Jubiläum wird noch mit der Ehrenmitgliedschaft gewürdigt werden.

Harald J. Munzinger