Mittelschul-Rektorin Angelika Flögel herzlich verabschiedet

Schüler als oberster Dienstherr

NEUSTAD/AISCH - Von der "herzlichsten und kompetentesten Chefin" nahmen die Lehrerinnen und Lehrer der „Mittelschule am Turm“ Abschied. Die Stadt würdigte das Wirken von Rektorin Angelika Flögel mit dem Silberbarren.

Erster Bürgermeister Klaus Meier würdigte das Wirken von Angelika Flögel mit dem Silberbarren der Stadt. © Foto: Harald Munzinger



Ihn überreichte Erster Bürgermeister Klaus Meier der „überaus engagierten Rektorin und Pädagogin“, die weit mehr als ihre Pflicht erfüllt, immer nach dem Besten für die Schüler getrachtet habe. Respekt zollte das Stadtoberhaupt einer 43-jährigen Dienstzeit an der Haupt- und jetzigen Mittelschule, die „ein einsamer Rekord“ bleiben dürfte.

Dabei sei es für Angelika sicher nicht immer leicht gewesen, die ihre erste acht Klasse mit 40 SchülerInnen in der Holzbaracke, der heutigen Druckstube und auch im ehemaligen "Totenkämmerchen" im Alten Schloss unterrichtet habe. Dann seien der Neubau der Schule und zuletzt der "Mensa" zu bewältigen gewesen, in der ihr nun ein sehr persönlicher herzlicher Abschied gegeben wurde. 2001 zur stellvertretenden Schulleiterin und 2012 zur Rektorin berufen, sprach der Bürgermeister von einer „wahrlich beeindruckenden Bilanz“, nicht zuletzt auch unter dem Gesichtspunkt immer neuer Herausforderung zuletzt mit der Migration. Für eine stets offene und harmonische Zusammenarbeit dankte er seitens der Stadt.

Optimismus und Pragmatismus

Schulamtsdirektorin Brigitte Limbacher, einst selbst Rektorin der Hauptschule, ging ebenfalls auf das Wirken von Angelika Flögel ein, das nach dem Abitur am FAG und Studium 1976 als Lehramtsanwärterin begonnen hatte. Optimismus und Pragmatismus nannte sie als wesentliche Eigenschaften der Lehrerin und Rektorin, die ihre Schüler stets als oberste Dienstherren gesehen, „die Schule als Familie geführt“ und zu deren "innovativer Entwicklung wesentlich beigetragen" habe. Sie habe neue Fächer und Lehrpläne mit eingeführt und die Ganztagsschule bis in den M-Zug hinein ausgebaut, Sport, Wirtschaftslehre und der Schulspielgruppe Impulse gegeben.

So verabschiedete die Schulamtsdirektorin mit Angelika Flögel "ein Energiebündel" in den Ruhestand. "Musst Du den wirklich schon gehen" besang ein Schulchor das Motto der Abschiedsfeier, die mit musikalischen Beiträgen ausgestaltet wurde, daran mit Christina Penner eine ehemalige Mittelschülerin als begeisterndes Gesangstalent mitwirkte.

Abschied mit Gesang

Das Lehrerkollegium vereinte sich zum großen Chor und setzte auch den Alltag einer Rektorin mit vielen erheiternden Momenten ins Szene, wobei Nadja Prappacher die Chefin mit dem Motto immer lächeln köstlich doubelte. Herzliche Abschiedsszenen, bei denen auch manch ein Tränchen verdrückt wurde, brachten das ausgezeichnete Betriebsklima zum Ausdruck. Konrektor Oliver Dietz dankte für Vorbild und Motivation, zwei Schülerinnen betonten Angelika Flögels Menschlichkeit und Hilfsbereitschaft mit dem stets offenen Ohr für ihre "Türmer".

Die Rektorin nimmt viele Erinnerungen an eine Zeit mit in den Ruhestand, die „nie langweilig und immer zu kurz war“. Erinnerung an den technischen Wandel ebenso, wie an nervige Statistiken oder endlose Bausitzungen und erlebnisreiche Schulfahrten sowie an das „Gschmarri im Lehrerzimmer“. Und schließlich an einen Abschied, der sie bei all ihrer Bescheidenheit in besonderem Maße ehren sollte.

