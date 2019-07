Museum Markt Erlbach: "Mammutprojekt gestemmt"

Nach sechs Jahren Sanierung Museum mit neuem Konzept eröffnet - vor 1 Stunde

MARKT ERLBACH - Das "Museum Markt Erlbach – Geschichte und Handwerk" ist mit einer illustren Gästeschar eröffnet worden. Für ein "gelungenes Mammutprojekt" gab es dabei viele Glückwünsche an den mutigen und immens fleißigen Heimatverein und die hinter ihm stehende Gemeinde.

Nach sechs aufreibenden Jahren der Generalsanierung des Museumsgebäude steht jetzt dessen Türe nun offen zur Entdeckung auch eines neuen Inneren hinter prächtiger Fachwerkfassade. Vor der fand die offizielle Eröffnungsfeier statt. Foto: Harald Munzinger



Am Sonntag, 28.Juli, ist das neue Museum ab 13 Uhr geöffnet, mit dem Markt Erlbach nach den Worten von Bürgermeisterin Dr. Birgit Kreß "aufgestiegen ist und nun in der Oberliga der westmittelfränkischen Museen spielt". Hier schlage das Herz von Markt Erlbach schwärmte sie von einem "Tag, der in die Geschichte der Gemeinde eingehen" werde und würdigte das nach vielen Hindernissen und Rückschlägen mit viel Geduld und großer Leidenschaft vollendete Projekt mit Attributen wie einmalig und fantastisch.

Vor zehn Jahren klang das ganz anders, als die Pläne für die Generalsanierung des "ältesten erhaltenen Pfarrhauses auf dem Land" mit Nachweisen bis ins Jahr 1443 und seine Nutzung als Museum diskutiert wurden, erinnert sich der zweite Vorsitzende des Markt Erlbacher Heimatvereins, Reiner Leinsle. Ob man denn verrückt sei, in einen so alten Kasten Geld zu stecken. Der solle er abgerissen oder dem endgültigen Verfall überlassen werden, zitierte er Kritiker. Die hoffe man nun mit dem abgeschlossenen Bauwerk und seinem völlig neuen Museumskonzept überzeugen zu können, dass rund 1,3 Millionen Euro (circa 150.000 Euro Eigenanteil) sinnvoll investiert wurden.

Fertig, aber noch nicht bezahlt

"Auf jeden Fall habe man es geschafft, vor dem Berliner Flughafen fertig zu sein", stellte Leinzle schmunzelnd fest, der unter den Gästen der offiziellen Eröffnung alle jene besonders willkommen hieß, die das Projekt finanzieren halfen. Einige Gönner können sich da noch verdient machen, denn "das Haus ist fertig, aber noch nicht bezahlt". Erste Umschläge wurden Vorsitzendem Gerhard Wagner und Reiner Leinsle gleich zugesteckt, darunter die 1000-Euro-Anzahlung des Landkreises von einem großzügigen 15.000-Euro-Zuschuss, der nur noch abgerufen werden muss.

Zur Realisierung des ehrgeizigen Projektes trugen Fördermittel des Bundes, Landes und Bezirks, der Städtebauförderung, der Bayerischen Landesstiftung oder der Landesstelle für nichtstaatliche Museen sowie insbesondere die Gemeinde bei. Als der wertvollste Posten in der Rechnung aber sollten über 5000 ehrenamtlich geleistete Stunden von Helfern des Heimatvereins gelten. Dass sie von der Feuerwehr, den Freien Wählern und den Nachbarn aus Eschenbach sowie von den Freunden von Panazol und der Bürgermeisterin unterstützt worden waren, sollte zeigen, "dass die Bevölkerung hinter der Maßnahme stand".

Immer neue Herausforderungen

Das sollte über manche Verzweiflung hinweghelfen, wenn in dem 1999 vom Heimatverein erworbenen und 2009 mit einer Begasung vom Holzwurm befreiten ehemaligen Dekanatsgebäude immer wieder neue Schäden auftauchten und bürokratische Hürden bei mangelndem Brandschutz und fehlender Betriebserlaubnis zu nehmen waren. Oder mit der Definition Sammlung jegliche Förderung ausgeschlossen schien. Gerhard Wagner schilderte das Nervenspiel mit immer wieder gefundenen Lösungen, dankte Planern und "Rettern" durch die Blume und Bürgermeisterin Dr. Birgit Kreß als vielfacher Nothelferin mit einem Geschenk.

Ein besonderes Dankeschön galt auch der Kulturkuratorin und Kunsthistorikerin Edith von Weitzel-Mudersbach für das Konzept des neuen "Museums Markt Erlbach – Geschichte und Handwerk", in das sich das einstige "Rangau-Handwerkermuseum" verwandelt hat. Sie hat auf drei Etagen im fünfstöckigen Bauwerk die Geschichte Markt Erlbach und seines Handwerks sowie seiner bedeutenden Persönlichkeiten als Entdeckungstour gestaltet.

Saurierabdrücke und altes Krankenhaus

Auf der stößt der Besucher auch auf Fußabdrücke von Dinosaurieren, kann sich ins frühere Krankenhaus mit der Erkenntnis beim Anblick des Operationstisches oder des mit einem Fußpedal betriebenen Zahnarztbohrers versetzen, dass früher nicht wirklich alles besser war. Als umso wichtiger wurde es betont "Zeugen der Vergangenheit zu bewahren". Unter dem Dach ist reichlich Platz für Veranstaltungen, Vorträge oder Museumspädagogik geschaffen.

Dass das Museum nicht nur einen neuen Namen erhalten habe, sondern auch eine moderne Form, machte Bürgermeisterin Dr. Birgit Kreß neugierig, hinter die prächtige Fachwerkfassade zu schauen, was am Kennenlern-Sonntag, 28. Juli, ab 13 Uhr und dann an allen Sonn- und Feiertagen von 13 bis 16 Uhr möglich ist. Die mutigen Menschen, die hier mit Tatkraft und Ausdauer gewirkt haben, hatte sie schon mit dem Ehrenamtspreis der Gemeinde gewürdigt. Ihrem Lob für das rundum gelungene Werk schloss sich Landrat Helmut Weiß, der dem Heimatverein dafür dankte, mit viel Arbeit und Mühen sowíe manchem Ärger in dem ortsbildprägenden Gebäude "dieses Mammutprojekt gestemmt" zu haben. Der Gemeinde galt seine Anerkennung für den Mut, hinter dieser Maßnahme gestanden zu haben.

Wagner kündigt Rückzug an

Den Festakt im Hof mit den Landtagsabgeordneten Hans Herold und Reimund Swoboda an der Spitze der zahlreichen Gäste sowie vielen Repräsentanten der umliegenden Museen gestaltete der "Rangaumusikzug" mit. Danach stand ihnen die Tür zum "Museum Markt Erlbach – Geschichte und Handwerk" offen, um mit einem erfrischenden Getränk auf Entdeckungstour zu gehen und sich bei delikaten Häppchen über die Darstellung der Heimatgeschichte auszutauschen. Der Vorsitzende Gerhard Wagner konnte sich beim angekündigten Rückzug von der Vereinsspitze über viel Anerkennung für die Generalsanierung des historischen Gebäudes und seine innere Neugestaltung freuen.

Schulen und angemeldeten Gruppen werden im Museum Sonderöffnungszeiten und Führungen angeboten. Dazu sind Anmeldungen bei der Gemeinde unter Telefon 09106/928 30 und E-Mail info@markt-erlbach.de sowie beim Heimatverein telefonisch unter 09106/62 27 oder 09106/391 möglich.

Harald J. Munzinger