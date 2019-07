Nach Rettung eines Mannes aus der Aisch: Jugendliche sollen geehrt werden

NEUSTADT/AISCH - Die beiden Jugendlichen, die am Rande der Neustädter Kirchweih durch mutiges Handeln ein Menschenleben gerettet haben, sollen dafür gebührend geehrt werden. Dafür setzen sich Neustadts Erster Bürgermeister Klaus Meier und die Landtagsabgeordnete Gabi Schmidt ein.

Dass sie unbeschwert das Ende der Kirchweih feiern konnten und diese nicht durch einen tragischen Todesfall überschattet wurde,verdankten MdLGabi Schmidt (r.) und Neustadts Erster Bürgermeister Klaus Meier (l.) zwei jugendlichen Lebensrettern, für deren Auszeichnung sie sich einsetzen wollen. Foto: Harald Munzinger



Es war am Feuerwerksabend, als sich laut Polizeibericht ein 57-Jähriger von der Kirchweih auf den Nachhauseweg gemacht hatte, stürzte, am Ufer abrutschte und in die Aisch fiel. Unter Alkoholeinfluss hatte er sich offenbar selbst nicht mehr helfen können und schließlich das Bewusstsein verloren. Sein Leben verdankt er einem 15- und einem 17-Jährigem, die den Mann leblos im Fluss treiben sahen, beherzt in die Aisch sprangen und ihn ans Ufer zogen. Dort leisteten sie Erste Hilfe und verständigten den Rettungsdienst auf der nahen Kirchweih, der die weitere Versorgung übernahm und den Mann in die Neustädter Klinik brachte.

Bürgermeister Klaus Meier will den beiden Jugendlichen für ihre tolle Reaktion und das vorbildliche Handeln mit Kino-Gutscheinen sowie Chips für die nächste Kirchweih persönlich danken und sie für die Rettungsmedaille vorschlagen. Auch die Landtagsabgeordnete Gabi Schmidt lobte "den selbstlosen, weil nicht ganz ungefährlichen Einsatz der Jugendlichen: Die Beiden haben sich vorbildlich verhalten und einem Mann das Leben gerettet. Dafür gebührt Ihnen mein größter Respekt!"

Gerade in Zeiten von zunehmenden sogenannten Gaffern und immer weiter abnehmendem sozialen Bewusstsein müsse ein so vorbildlicher Einsatz hervorgehoben werden, meint Schmidt. Prädestiniert sei hierfür die "Christophorus-Medaille" des Freistaates Bayern. Sie wird seit 1984 für Rettungstaten, die ohne unmittelbare Lebensgefahr, aber unter besonders schwierigen Umständen für die Retter ausgeführt worden sind, verliehen. Um einen Vorschlag für diese Auszeichnung bei der Bezirksregierung einreichen zu können, sind allerdings die konkreten Kontaktdaten notwendig. Daher wünscht sich MdL Schmidt, bald von den Jugendlichen zu hören: "Meldet euch bei mir!"

Die Landtagsabgeordnete der Freien Wähler aus Uehlfeld hofft zugleich, "dass sich in Zukunft wieder mehr auf solche Werte des sozialen Zusammenlebens, auf denen unsere Gesellschaft ja schließlich beruht, besonnen wird und sich alle ein Beispiel an den Lebensrettern nehmen".

