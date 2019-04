Neue Aktion in Neustadt: Gute Resonanz bei "Lauf10"-Auftakt

TSV Neustadt bietet erstmals das 10-Wochen-Training an - vor 49 Minuten

NEUSTADT/AISCH - Über eine gute Resonanz bei der "Lauf10"-Premiere konnte man sich beim TSV-Neustadt/Aisch freuen. 15 Sportlerinnen und Sportler waren der Einladung trotz Regen gefolgt und die Stimmung sehr gut.

Trotz Regen gut besucht war der Auftakt der "Lauf10"-Aktion, zu der die TSV-Walkingabteilung eingeladen hat. © privat



Trotz Regen gut besucht war der Auftakt der "Lauf10"-Aktion, zu der die TSV-Walkingabteilung eingeladen hat. Foto: privat



Der Dritte TSV-Vorsitzende Peter Dippold war mit diesem Auftakt der Aktion des Bayerischen Fernsehens sehr zufrieden. Er bot den Teilnehmern eine Mischung aus Gymnastik, flottem Gehen und leichtem Kurz-Joggen an. Der nächste Gruppen-Trainingstermin ist am Samstag, 4. Mai, um 16 Uhr wieder am Parkplatz des Waldbades. Auch wer bei der Eröffnungsveranstaltung keine Zeit hatte, kann gerne noch zur Gruppe dazustoßen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, die Teilnahme erfordert keine Mitgliedschaft im TSV.

Die "Lauf10"-Aktion gibt es bereits zum zehnten Mal. Gemeinsam haben jedes Jahr an die 40.000 Laufanfänger mit dem Bayerischen Fernsehen trainiert. "Lauf10" richtet sich hauptsächlich an die Untrainierten, die noch nie oder bisher auch nur selten Sport betrieben haben, egal welchen Alters. Wer teilnimmt sagt Übergewicht und Bluthochdruck den Kampf an und alle drehen gemeinsam die biologische Uhr zurück, verheißt der Veranstalter. Über allem stehe der Wohlfühlfaktor, der sich durch das Trainingsprogramm in kürzester Zeit merklich steigern lasse.

Im Internet gibt es zu der Aktion Trainingspläne, Motivationsfilme, Aufwärm-Übungen, Ernährungstipps und vieles mehr. Mit einem Newsletter bekommen die Teilnehmer die wichtigsten Tipps direkt ins eigene E-Mail-Postfach.

Je einen 10-Wochen-Trainingsplan gibt es für Anfänger und Fortgeschrittene. Anhand dieses Plans soll täglich individuell trainiert werden. Hinzu kommt die Gruppenmotivation in einem Verein. Der TSV Neustadt bietet dies in Zusammenarbeit mit seiner Walkingabteilung an.

nb