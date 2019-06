Neuer Tourenführer von Christine Richert und Harald Weigand

NEUSTADT/AISCH - "Wo der Karpfen steppt" verrät schon der Titel eines „Aischgrund-Touren-Buches“, dass die beiden Autoren keinen herkömmlichen Reise- oder Tourenführer gestalten wollten. Druckfrisch stellten sie ein unterhaltsames Portrait einer Landschaft vor, die man so schnell wie möglich erkunden sollte, ehe der steppende Karpfen die Besuchermassen lockt.

Buchhändlerin Barbara Wohlfromm gratulierte bei der Präsentation des „steppenden Karpfens“ Christine Richert und Harald Weigand (v. l.) zum gelungenen "ganz anderem Tourenführer“. Foto: Harald Munzinger



Mit Christine Richert und Harald Weigand haben sich zwei gefunden, die sich seit Jahren mit Büchern und mit dem Aischgrund beschäftigen. Sie gestaltet seit 2001 freiberuflich "alle möglichen Publikationen, am liebsten Bücher und da vor allem Freizeitführer", er hat sich seit 2003 in der LAG und mit ihr bei zahlreichen Projekten sowie diversen Regionalen Entwicklungskonzepte intensiv mit dem Aischgrund befasst. Da sich mit diesem also weltweit keiner so gut auskenne, wie er, trieb Harald Weigand "der Größenwahn“ zum "Buch über den Aischgrund“; zumal es zumindest kein aktuelles über den Landstrich „mit zahlreichen Naturschönheiten allererster Güte“ gibt.

Bei der launigen Buchvorstellung in der Neustädter Buchhandlung Schmidt, zeigte sich eine weitere Parallele der Autoren, die "mal was ganz anderes“ machen wollten, als ein Sachbuch im bekannten Tourismusjargon. "Optisch interessant, flott, frisch, ein bisschen unkonventionell, etwas spielerisch - mit der durchs Buch fließenden Aisch - aber wiederum nicht zu verspielt“ sollte es nach der Schilderung von Christine Richert sein. Und Harald Weigand setzte auf lockere, unterhaltsame, manchmal auch etwas ironische Texte, „um das Buch auch hier etwas abzuheben von den anderen routinemäßigen Ausflugsführern“. Ein Jahr lang war Weigand mit der Kamera unterwegs, hat auch da gelegentliche andere "Blickwinkel“ ausgemacht, das Objektiv auf „Randerscheinungen“ gerichtet.

Karten individuell gestaltet

"Die Gestaltung war Gegenstand gründlicher Überlegungen“, berichteten die beiden Autoren. Christine Richert fertigte die Karten als "individuelle Eigenkreationen, nicht mit aufgemalten Wegen wie oft üblich, sondern kartografisch hochwertig gestaltet“. Nicht jede Tour werde von einer Karte begleitet, die fehle, wenn der Wegverlauf anderweitig vielfach schon abgebildet "oder ohnehin klar ist“.

In den 45 Kapiteln von Aischtalradweg bis "zu guter Letzt“ wird auf den 228 Seiten auch „Geschichte, Kultur und Besonderheiten, über die Städte und Gemeinden“ beschrieben. Weigand, der schon etliche Bücher herausgegeben hat, weicht von üblichen "nüchternen Betrachtungen" ab, lässt gelegentlich über verspielte Schilderungen schmunzeln, was selbst bei Einheimischen neue Neugierde an mutmaßlich Bekanntem weckt. Als „besonders reizvoll und herausfordernd“ empfand er es, neben bestehenden Angeboten "eine Reihe Wege neu zu erfinden“; so etwa einen Aischwanderweg, einen Figurenbeutenweg und einen Drei-Quellenweg. Vorsicht ist geboten, denn manch einen Weg soll es nach seiner schlitzohrigen Anmerkung „nur in dem Buch geben“.

Erstauflage 2000 Exemplare

Beschrieben hat er die Anregungen zur Erkundung des Osing, Petersberg oder von "Schloss Pomm“, vom "Mord im Teufelsgraben“, den Weinstuben oder von geheimnisvollen Steinen "aus Sicht des Tourengängers“. Das heiße auch, dass darauf hingewiesen wird, wenn etwas nicht passe, etwa die Beschilderung bei manchen Wegen. Die meisten Touren wurden nach Weigands Auskunft vom Frühjahr bis Herbst 2018 mehrfach absolviert, eine ganze Reihe sei dann nochmal im Frühjahr 2019 abgeradelt worden, ehe die erste Auflage mit 2000 Exemplare in Druck ging.

Ehe die ersten beim verheißungsvollen Verkaufsstart über den Ladentisch gingen, zogen Christine Richert und Harald Weigand schon einen "Zwischenfazit des Abenteuers Buchveröffentlichung“: „Der eigentliche Lohn am Buch ist die Freude, es zu machen nach den eigenen Vorstellungen zu machen. Es hat total Spaß gemacht, das Wandern und Radeln, das Fotografieren, das Planen und Abwägen und Austüfteln, das Schreiben, die Besprechungen und vielen Arbeitssitzungen“. Neben dem "Lustgewinn“ verbinde sich mit dem Buch auch "das Anliegen, für die Region zu werben, den nahen Großraum-Bewohnern, aber auch den Aischgründern selbst vor Augen zu führen, welch tolle Ausflugsmöglichkeiten vor der Haustür liegen“. Man müsse nicht um den Globus jetten oder Stunden im Stau stehen, um Freizeiterfüllung zu finden, heißt es in der Einleitung. Der Abspann bietet Platz, darüber Luft abzulassen, wenn man sich verfahren, verlaufen oder verirrt, beziehungsweise sich über mangelnde Beschilderungen, schlechte Wege oder die Autoren geärgert haben sollte ("Wo der Karpfen steppt", 45 Aischgrund-Touren mitten in Franken; ISBN 978-3-00-062807-8

Weitere Infos/E-Mail aischgrund@typoholica.de).