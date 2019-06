Neustadt/Aisch: Mit 2,5 Promille Pkw aufs Dach gelegt

Zunächst gegen geparktes Fahrzeug gestoßen - Fahrer war stark alkoholisiert - vor 1 Stunde

NEUSTADT/AISCH - Ob die am Freitag eröffnete Kirchweih die Ursache war, ist unklar. Mit 2,5 Promille war jedenfalls ein 26-Jähriger in der Nacht zum Samstag unterwegs, als er in der Gartenstraße einen spektakulären Unfall baute.

Ein 26-jähriger Autofahrer ist in der Neustädter Innenstadt mit seinem Fahrzeug auf dem Dach gelandet. Zum Unfall kam es am frühen Samstagmorgen gegen 4 Uhr in der Gartenstraße. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten starken Alkoholgeruch fest, ein Test ergab einen Wert von knapp 2,5 Promille.

Der junge Mann wurde nach Polizeiangaben bei dem Unfall leicht verletzt, er kam in eine Klinik. Am Auto entstand Sachschaden von mehr als 20.000 Euro. Zunächst war der Betrunkene mit seinem Auto in der Gartenstraße gegen ein geparktes Fahrzeug gestoßen, durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich das Fahrzeug.

Mit zwei weiteren alkoholisierten Autofahrern bekam es die Neustädter Polizei bereits am Freitagvormittag zu tun. Bei Kontrollen am Morgen wurde bei einem 53-Jährigen ein Wert von 0,92 Promille festgestellt, bei einem 58-Jährigen von 0,7 Promille. Die Autofahrer mussten ihre Fahrzeuge stehenlassen, sie müssen mit einem Fahrverbot rechnen.

