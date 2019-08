Neustadt: Neues VHS-Programm liegt aus

NEUSTADT/AISCH - Mit einer Auflage von 13.200 Stück liegt das neue Herbst/Winterprogrammheft der Volkshochschule Neustadt/Aisch-Bad Windsheim aus. Jährlich umfasst das Kursangebot etwa 1.400 Kurse und Veranstaltungen.

Aus dem neuen Domizil grüßt das VHS-Team auf dem Titelbild des aktuell aufgelegten Semesterprogrammes. © Privat



Als gemeinnützige Einrichtung sind die Volkshochschulen offen für alle Menschen. Sie sind soziale Orte, an denen Lernen Freude bereitet. Auch in diesem Semester bietet die VHS einige besondere Kurshighlights wie „Fitness und Fun“ mit Nina Deininger, Martina Pretz und Beate Brase-Lux an.

Drei der gefragtesten Dozentinnen im Fitness- und Gesundheitsbereich laden ein zu einer Sonderveranstaltung mit einem bunten sportlichen Programm. Von Core&Cardio, Toning über Fitness meets Yoga bis zu einigen Überraschungen ist am Samstag, 7. September von 10 bis 13 Uhr in der Zweifach-Turnhalle des Schulzentrums „für jeden etwas dabei“.

„Jazz on the corner - Highlights und Anekdoten“ bietet am Freitag, 13. September, Peter Reus ab 20 Uhr in der ehemaligen Schlossgaststätte Schwarzenberg in Scheinfeld. Der Moderator der „Marcus Marr Big Band“ hat in seiner Plattensammlung gekramt, legt dufte Swing-Musik auf und erzählt die spannenden Geschichten, die sich hinter den Aufnahmen verbergen. Neben weltbekannten Jazz-Highlights sind einige Raritäten zu hören, so etwa die erste deutsche Bebop-Aufnahme. „Der Fokus der Musikauswahl liegt auf der Swing- und Bebop-Ära; aber auch Perlen anderer Stilrichtungen werden uns erfreuen“ kündigt die VHS an.

Ebenfalls am 13. September lädt Birgit Prinz um 19 Uhr zu einem Alphabetisierungskurs ein. Lesen und Schreiben ist für viele selbstverständlich und aus dem Alltag nicht wegzudenken. Gerade diese Selbstverständlichkeit macht es für Analphabeten so schwierig. Dieser Kurs richtet sich an alle, die Deutsch lesen und schreiben sowie Rechnen lernen möchten. Es sind keinerlei Vorkenntnisse erforderlich. 15 Kurseinheiten finden vom 19. September bis 15. November jeweils von 8.30 bis 12 Uhr im Raum 1 des Gesundheitsamtes in Neustadt statt.

„Letzte Rettung fürs Klima?“

Momentan hochaktuell sind Themen rund um Klima-, Natur- und Artenschutz. Einige Kurse und Veranstaltungen beschäftigen sich mit Fragen rund um dieses Thema. „Letzte Rettung fürs Klima?“ lautet der Titel eines Webinars in Kooperation mit dem WWF, das hinter die Kulissen des Weltklimagipfels schauen lässt, der vom 2. bis zum 13. Dezember in der chilenischen Hauptstadt Santiago stattfindet. Ziel der Konferenz ist es, den Klimaschutz weltweit voranzutreiben und ärmeren Ländern Unterstützung bei der Anpassung an die Erderwärmung und im Kampf gegen den Klimawandel zu bieten. Interessenten erhalten nach ihrer Anmeldung einen Zugangscode zur Einzelnutzung.

Zum „bienengerechten Garten“ gibt der Imker Richard Ulmwertvolle Anregungen, wie vor allem Bienen und Wildbienen, aber auch Schmetterlinge und andere Insekten bei der Futtersuche im Garten unterstützt werden können. Außerdem gibt er Tipps für insektengerechte Anpflanzungen.

„Plastik vermeiden – Putz- und Waschmittel selber machen“ regen Heidi Millerowski und Birgit Reichenberg zur Herstellung von Wasch- und Geschirrspülmittel sowie Vielzweckreiniger aus wenigen Naturprodukten ebenso an, wie zur Herstellung von Seifen, stets verbunden mit der Einsparung von Chemie und Wiederverwendung von Behälter sowie alten Sprühflaschen.

Jasmin Albert-Corsi hat allerlei Tipps für den plastikfreien Alltag von selbst genähten praktischen Küchenhelfern über die Herstellung fester Shampoo(seife) bis zu wirkungsvollen und pflegenden Alternativen zu Deo, Bodylotion und Zahncreme.

Gewohntes und viele Neuheiten

Ein Blick in den VHS-Kurs- und Terminkalender lohnt sich. Das gilt neben diesen Highlights auch für das umfangreiche Programm an Bildungsveranstaltungen in den Fachbereichen Gesundheit, Sprachen, Beruf und EDV, Gesellschaft, Kultur sowie Kinder und Jugend.

Als Neuheiten bietet die VHS in Scheinfeld und Umgebung unter anderem Gelenke-Gesundheit, Sterne im Quilt, Einstimmen auf den Advent, Tanzkreis Standard und Latein, Gesund und schlank durch den Winter, Rock the Billy – Tanzworkout sowie nicht alltägliche Kürbisgerichte oder vietnamesische Küche.

Neu in Bad Windsheim und Umgebung sind beispielsweise „Hustensaft selbst gemacht“, Gesunde Darmflora, das Kreuz mit dem Kreuz, Gedächtnistraining, Rhetorik – die Kunst des freien Redens oder Räuchern mit heimischen Kräutern bis hin zur Streuobstverwertung im Herbst oder „wilden Weihnachtsleckereien“.

Uffenheim und Umgebung informiert unter anderem über Funktionalfitness für eine straffe Figur, Bodyballett, die gespaltene Republik mit der Frage „bedroht Rechtspopulismus den gesellschaftlichen Zusammenhalt?“, die optimale Altersversorge, oder den „Sinn fürs Wesentliche - Orientierung in einer komplexen Welt“ und bietet einen Konzertbesuch in der „Elbphilharmonie“ ebenso an wie einen Ausflug in das Museum der bayerischen Geschichte in Regensburg.

Der „Neuheitenkatalog“ in Neustadt und Umgebung reicht von Arabisch oder Aromaölen und Gewürzmischungen über „Feel the change – Spüre die Veränderung“ und „Fitness meets Yoga“ sowie dem Selbstmotivationsworkshop oder der „Körpersprache Hund“ bis zum Winterzauber an der Schandtauber und Waldbaden. Ausflüge führen auf den Spalter Weihnachtsmarkt und nach Rothenburg. Die Programmhefte mit den kompletten Kursangeboten liegen in allen Verwaltungen sowie in vielen öffentlichen Einrichtungen aus.

