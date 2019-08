Neustädter Ortsteil vier Tage im Zeichen der Kirchweih

NEUSTADT/AISCH - Der Ortsteil Birkenfeld, Neustadts Willkommensgruß an der B470, ist für die "Geburtstagsfeier" der Klosterkirche gerüstet. Auf diese stimmen am Freitag, 30. August, wieder Kirchweihspezialitäten und ein Bürgergespräch ein.

Die Weihe der Klosterkirche in Birkenfeld wird am Wochenende gefeiert. © Foto: Harald Munzinger



Dazu lädt Ortssprecher Joachim Fahsl um 18 Uhr in das Zelt auf dem Klosterplatz ein. Dort wird sich ab 19.30 Uhr Erster Bürgermeister Klaus Meier bei einem "Bürgerabend" der Fragen und Anliegen der Birkenfelder annehmen und anschließend den offiziellen Bieranstich vornehmen. Ab 16 Uhr erfolgt am Samstag, 31. August, der Kerwaumzug der Ortsburschen und -madli mit der traditionellen Kerwapredigt und anschließendem Kirchweihbetrieb. Am Abend mit Barbetrieb heizt die Cover-Rock-Band "Innocent" den Gästen bei freiem Eintritt kräftig ein.

Zum Festgottesdienst wird am Sonntag, 1. September, um 9.30 Uhr in die Klosterkirche, anschließend zum fränkischen Mittagstisch eingeladen. Nachmittags bewirten die Landfrauen die Gäste wieder mit hausgemachten Kuchen, während sich die Kinder in der Hüpfburg austoben können. Klosterführungen von Erich Herndl können sich Kirchweihbesucher um 14 und 16 Uhr anschließen, ab 17 Uhr ist "hausgemachte Stimmungs-Blasmusik" angesagt. Die Gruft-/Unterkirche ist während der Festzeiten zu Besichtigungen geöffnet.

Mit dem traditionellen Frühschoppen beginnt der Fest-Montag, 2. September, um 10.30 Uhr und ab 11 Uhr wird von der Festwirtsfamilie Schneider zum Mittagstisch eingeladen. "Lucky" sorgt ab 18 Uhr für einen zünftigen Kirchweihausklang.

