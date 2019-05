Optimismus in schwieriger Zeit

NEUSTADT/AISCH - Die Bank sei gesund und robust aufgestellt und habe eine sichere Basis für die nächsten Jahre geschaffen, mit der man die Zukunft aktiv gestalten könne. So blickte das Vorstandstrio der „VR meine Bank eG“ beim Bilanzpressegespräch zufrieden auf 2018 und voller Zuversicht auf das neue Geschäftsjahr, das sich ebenfalls sehr gut angelassen habe.

Vorstandvorsitzender Karl-Heinz Endlein, sein Stellvertreter Klaus Gimperlein und der stellvertretende Vorstandssprecher Markus Engelmayer (v. l.) blickten zufrieden auf das Geschäftsjahr 2018 und zuversichtlich in die Zukunft. © Harald Munzinger



Eine gute betriebswirtschaftliche Entwicklung wird auch mit den bewährten Fusionen mit den VR-Banken Uffenheim und Fürth verbunden. Durch sie hätten Verwaltungsausgaben um 1,3 auf 19,6 Millionen Euro gesenkt werden und die Effizienz gesteigert werden können, mit der man heute bessere Quoten als andere Banken aufweise. Hier seien Mehrwerte generiert und eine Erfolgsgeschichte geschrieben worden. Weitere Fusionen seien kein aktuelles Thema wurde erklärt, dass dazu derzeit auch keine Gespräche geführt werden, die gerüchteweise im Umlauf sind.

Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Endlein, sein Stellvertreter Klaus Gimperlein und der stellvertretende Vorstandssprecher Markus Engelmayer sprachen von einer „wieder zufriedenstellenden Geschäftsentwicklung“ mit kräftiger Nachfrage nach Finanzierungen, einem stabilen Bilanzsummenwachstum und guter Eigenkapitaldotierung, die „das nachhaltige Geschäftsmodell auch für die Zukunft sichert“. Dass bei Kundengeldern und ausgereichten Krediten neue Spitzenwerte erzielt worden seien, belege, dass „Vertrauen Wachstum schafft“.

Auch stark gestiegene Anlagen in schwierigen Zeiten der Zinspolitik zeigten, dass die Bank das Vertrauen genieße, die richtigen Maßnahmen zu ergreifen, wobei die Einnahmen aus der Region bei den Ausgaben in die Region fließen, wie es Karl-Heinz Endlein betonte. Die Nachfrage nach Darlehen insbesondere im Baubereich sei 2019 noch gestiegen, Wachstum das Gebot.

Wachstumsziele erreicht

Die Bank habe die Wachstumsziele 2017 und 2018 erreicht und sei auch in diesem Jahr auf einem guten Weg. Rückläufige Ergebnisse seien durch mehr Geschäfte ausgeglichen worden. Anlagen-Provisionen und Mieten im verstärkten Immobiliengeschäft ersetzen die Zinsen, erklärte Klaus Gimperlein geänderte Strategien. Geblieben sei der Grundsatz der Kundennähe. Da die Kunden immer weniger zu den Banken und Filialen kämen, gehe man zu ihnen, wurde über 25 Vortragsveranstaltungen zu verschiedenen Themen berichtet, bei denen das unverbindliche Beratungsangebot von rund 1000 Menschen angenommen worden sei.

Die „VR meine Bank“, viertgrößte Genossenschaftsbank in Mittelfranken, könne durch einen Optimierungsprozess Kreditgeschäfte doppelt so schnell abwickeln und habe mit einem mit sieben versierten Bankfachkräften in einem „Servicecenter“ ebenso einen „kleinen Meilenstein“ geschaffen, wie mit einer Hotline, über die drei Fachkräfte Montag bis Freitag von 8 bis 20 Uhr erreichbar seien, wurden schon bewährte Neuerungen vorgestellt, zu denen ab 20. Mai die „Sofortüberweisung“ mit dem Onlinezahlungsverkehr in Sekundenschnelle kommt.

Skepsis gegenüber dem Onlinebanking zerstreute Vorstandssprecher Engelmayer mit der Feststellung, dass es hier 2018 keine Betrugsfälle gegeben habe, die hingegen mit gefälschten Überweisungen im „Offlinegeschäft“ häufig seien. Auf veränderte Kundenfrequenzen in den Filialen werde mit angeglichenen Geschäftszeiten reagiert, keine Filiale geschlossen, wurde versichert. Denn wenn Entfernungen zu groß würden, bleibe die Kundenbindung „auf der Strecke“. Dies aber widerspreche dem genossenschaftlichen Gedanken, von dem man noch mehr überzeugen möchte.

Erneut Dividende von 3,5 Prozent

Die Bilanzsumme hat sich nach dem Geschäftsbericht um 48 Millionen Euro erhöht, die Summe aller Vermögenswerte ist von 1,340 auf 1,388 Milliarden Euro gestiegen. Ein Plus von 28 auf 765 Millionen Euro wiesen die Ausleihungen an Kunden auf. Die Gewährung von rund 169 Millionen Euro neuer Darlehen wird als „sehr gute Verzahnung der ‚VR meine Bank eG‘ mit der Region“ gewertet. Rund 65.000 Kunden schenkten ihr das Vertrauen, das sich für die Banker in der Erhöhung der Einlagen um 57 Millionen Euro oder 5,5 Prozent auf 1,092 Milliarden Euro trotz Nullverzinsung spiegelt. Bei überdurchschnittlich „hoher Eigenkapitalausstattung“ und einer „noch auskömmlichen Ertragslage“ wird der Vorstand der Vertreterversammlung wiederum eine Dividende in Höhe von 3,5 Prozent auf die eingezahlten Geschäftsguthaben vorschlagen.

Noch gesteigert wurde das gesellschaftliche Engagement. So weist der Geschäftsbericht 75 geförderte Projekte mehr als im Vorjahr auf. Damit waren 365 Initiativen unterstützt worden, womit rund 75.000 Menschen direkt in den Genuss von Spenden der Bank, der Stiftung, aus dem Growdfunding und dem Erlös der Theatervorstellung kamen. 2018 war erstmals ein Förderpreis mit 15.000 Euro für Jugendinitiativen ausgelobt worden, 2019 wird man zum ersten Mal beim bundesweiten Wettbewerb „Sterne des Sports“ dabei sein und 3000 Euro Preisgelder für regionale Sportvereine vergeben.

Beim Blick auf das Geschäftsjahr bleibt der Vorstand auch bei anspruchsvollem wirtschaftlichem Umfeld für eine regionale Bank, abschwächender Konjunktur und „politischen Verwerfungen, die einer nachhaltigen Zinswende entgegenstehen“ optimistisch. Verstärkt wird man im Immobiliengeschäft einen Verlustausgleich suchen, dabei nur im Geschäftsbereich Immobilien zu langfristigen Vermietungen erwerben.

