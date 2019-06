Orthopädie überzeugt im NZ-Klinikranking

BAD WINDSHEIM - Im jährlichen Klinikranking der Nürnberger Zeitung, welches im Juni veröffentlicht wurde, belegte die Klinik Bad Windsheim erneut Topplatzierungen: Beim Einsatz eines künstlichen Hüft- oder Kniegelenks ist die Klinik unter den besten drei Kliniken in der Region.

Dr. Mathias Bender, Chefarzt des zertifizierten Endoprothetikzentrums der Maximalversorgung an der Klinik Bad Windsheim hält das Ranking für wichtig, das im Auftrag der Zeitung von unabhängigen Wissenschaftlern der WISO der Uni Erlangen-Nürnberg erstellt wird. Dabei werden keine Krankenhäuser, sondern Behandlungsergebnisse beurteilt, und somit die Frage beantwortet, wo man Qualität finden kann.

Insgesamt werden nach Auskunft von Chefarzt Dr. Bender14 Indikatoren zur Beurteilung herangezogen, die aus öffentlich zugängigen Quellen stammen. Dies sind beispielsweise die strukturierte gesetzliche Qualitätsmessung von Kliniken über das AQUA-Institut, Routine Auswertungsdaten der AOK, Fallzahlen, Weiterempfehlungsraten von Patienten und Bewertung von Internetportalen, um die wichtigsten Quellen zu nennen. Hier sind auch Komplikationsraten, Infektionstraten, Re-Operationen usw. beinhaltet. Bender: „Es ist bewiesen, dass nur 50 Prozent der Patienten in der Lage sind, auf Klinikportalen veröffentlichte Informationen richtig zu deuten. Das Ranking nimmt den Patienten diese Arbeit ab und ist für sie zu einem Wegweiser geworden.

Stolz auf die Entwicklung

Der Klinikcheck vergleicht alle Krankenhäuser im Umkreis von rund 50 Kilometern um Nürnberg, die eine bestimmte Leistung erbringen, in diesem Fall den Einbau eines künstlichen Hüft- oder Kniegelenkes, und berechnet deren Qualität anhand der unabhängig und wissenschaftlich erhobenen Daten. Danach werden die Leistungserbringer bewertet. „Wir sind überdurchschnittlich gut“, freut sich Dr. Mathias Bender, dass man beim Einbau von künstlichen Hüft- und Kniegelenken nicht nur mithalte: „Wir befinden uns mit an der Spitze von 47 Kliniken im Umkreis um Nürnberg. Dies macht mich stolz auf die Entwicklung unserer Abteilung“.

Zur Frage, welche Elemente seines Behandlungs- /Versorgungskonzeptes zu den sehr guten Ergebnissen geführt hätten, meint Dr. Bender: „Mit entscheidend dürfte sein, dass wir trotz der hohen Fallzahlen - wir liegen in der Häufigkeit der Eingriffe sowohl für Hüft- wie Kniegelenke an dritter Stelle -, ein kleines und übersichtliches Haus sind. Der persönliche Patientenkontakt ist bei uns gegeben, was sich in den extrem positiven Patientenempfehlungen wiederspiegelt. Wir kümmern uns weiterhin um unsere Patienten, und nicht nur um ein Gelenk, dass ersetzt werden muss“.

Chefarzt stolz auf sein Team

Darüber hinaus punkte man durch eine jahrzehntelange Erfahrung der Klinik in der Endoprothetik und einem Team mit erfreulich geringer Personalfluktuation: „Die Identifikation unserer Mitarbeiter mit ihrem Krankenhaus und mit unserem Endoprothetikzentrum der Maximalversorgung ist extrem hoch. Nicht zuletzt hat unser neues Behandlungskonzept der schnellen Genesung enorm zur Patienten- und Mitarbeiterzufriedenheit beigetragen“.

Bei der Gratulation zum ernezu5t erfolgreichen Ranking durch Landrat Helmut Weiß und Klinikvorstand Stefan Schilling betontes Dr. Mathias Bender als sein „persönliches Ziel, die Bürger unseres Landkreises auch weiterhin auf höchstem Niveau zu behandeln. Mein Team steht für patientenorientierte, heimatnahe Versorgung mit höchster Qualität. Hierfür ruhen wir nicht, bilden uns weiter, modernisieren unsere Behandlungskonzepte und nutzen die modernsten Implantate“.

Seine Aufgabe sei es, „aktiv dazu beizutragen, dass diese Kenntnis bei allen niedergelassenen Kollegen sowie bei unseren Landkreisbürgern ankommt. Wir sind ein kleines Krankenhaus im ländlichen Bereich, das mag sein, aber wir sind ein Team mit dem gleichen Ziel. Ich bin sicher, man beneidet mich um dieses Team“.

