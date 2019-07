Petrus als Schirmherr

Für das 40. Geißbock-"Weinfestla" Gewitter verschoben - vor 1 Stunde

NEUSTADT/AISCH - Wenn die Neustädter Geißböcke einladen, stellt sich auch Petrus gerne ein. Für das 40. "Weinfestla" übernahm er sogar die Schirmherrschaft und verschob die angekündigten Gewitter.

Beste Stimmung in schöner Atmosphäre herrschte beim 40. "Geißbock-Weinfestla" auf dem "Peter-Kolb-Platz". © Harald Munzinger



Beste Stimmung in schöner Atmosphäre herrschte beim 40. "Geißbock-Weinfestla" auf dem "Peter-Kolb-Platz". Foto: Harald Munzinger



So konnte in der historischen Kulisse des "Peter-Kolb-Platzes" zwei Sommernächte "Bacchus" gehuldigt werden und die Fastnachtsgesellschaft Geißbock hatte dafür bestens vorgesorgt. 54 Weine waren für das Jubiläums-"Weinfestla", das nach seiner Premiere zum Heimatfest 1980 zu einer schönen Tradition wurde, verkostet worden, berichtete das Vorstandsteam Sylvia Seeberger und Michael Eckendörfer.

Ein knappes Dutzend landete schließlich auf der Getränkekarte, neun davon weiß, und boten mit dem "Geißbock-Secco" als "fränkischer Muntermacher" eine Reise durch Wein-Franken von Neues am Sand über Rödelsee, Markt Nordheim und Ulsenheim sowie Krassolzheim nach Ipsheim und sollten keine Geschmackswünsche offen lassen.

Etwa 40 Mitglieder quer durch die große Geißbockfamilie von der Jugendgarde bis zum Elferrat oder den "Hupfern" sorgten sich in Schichten aufmerksam um die zahlreichen Gäste auch mit ausreichendem Vorrat an Mineralwasser und anderen alkoholfreien Getränke, die zunächst auf den langen Tischreihen dominierten, mit der romantischen Illumination jedoch zunehmend auf das "Weinfestla" angestoßen wurde.

Dieses wird mit seiner schönen Atmosphäre, in der es sich in gemütlichen Runden munter plaudern lässt und man sich dabei nicht gegen die Musik durchsetzen muss, seit jeher sehr geschätzt. Und auch die typische fränkische Küche für die gute Grundlage des fruchtigen, rassigen, harmonisch-filigranen, lebendig frischen wie rassigen Weingenuss, der verführerisch beschrieben war.

Dass man auf das vorsorgliche Zelt mit der Saunatemperatur unter der Plane mutig verzichtet hatte, sorgte für das ungestört einladende Bild des "Peter Kolb Platzes". Auf dem war die "Geißbockmann/frauschaft" am Donnerstag mit dem Aufbau, beim "Weinfestla" mit dem Service und am Sonntag mit dem Abbau gefordert. Ein Einsatz, der mit einem sehr guten Besuch und vielen Komplimenten für das erneut gelungene Fest belohnt werden sollte. Ein Prosit galt "Urbock" Willi Trump, der es gegründet hatte, ein weiteres den Erben, die es in seinem Sinn mit viel Empathie pflegen.

Harald J. Munzinger