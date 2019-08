Pkw überschlägt sich bei Neustadt: 84-Jährige tödlich verletzt

NEUSTADT AN DER AISCH - Schwerer Verkehrsunfall im Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim. Am Donnerstagnachmittag kam eine 54-jährige Frau mit ihrem VW Golf von der Fahrbahn ab. Die 84-jährige Beifahrerin überlebte den Unfall nicht.

Konkret - so schildert es die Polizei - fuhr die Frau mit ihrem Wagen auf der Kreisstraße NEA 15 von Neustadt an der Aisch kommend nach Baudenbach. Aus bislang noch ungeklärter Ursache verlor die Fahrerin dann die Kontrolle über ihren Wagen, der sich dadurch überschlug. Die Feuerwehren Baudenbach und Neustadt an der Aisch rückten aus und konnten beide Personen aus dem Fahrzeug befreien. Die 84-jährige Beifahrerin wurde bei dem Unfall jedoch so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb.

Die Fahrerin selbst wurde leicht verletzt. Die Polizeiinspektion Neustadt an der Aisch nahm den Unfall vor Ort auf, zur genauen Aufklärung wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth auch ein Gutachter hinzugezogen, ein Notfallseelsorger war ebenfalls im Einsatz. Bis kurz nach 20 Uhr war die NEA 15 im Bereich der Unfallstelle gesperrt, größere Verkehrsbehinderungen blieben laut Polizei aus.

