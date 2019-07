Plätze frei bei Tagesfahrten

Erlebnisbauernhöfe laden zu interessanten Besuchen ein - vor 1 Stunde

NEUSTADT/AISCH - Der Ferienpass des Landkreises garantiert auch in diesen Sommerferien viel Ferienspaß mit zahlreichen schönen und interessanten Erlebnissen. Wie etwa bei den Aktionen auf den Erlebnisbauernhöfen und bei den Tagesfahrten. Einige Plätze sind noch frei.

Auch in den letzten Jahren gab es viele tolle Aktionen auf den Erlebnisbauernhöfen in der Region. © privat



Der Bauernhof Hösch in Rockenbach bietet am Dienstag, 6. August, Mittwoch, 21. August und Dienstag, 3. September, ein Programm zum Thema "Fitness-Center Bauernhof". Mehr über "Futter, Milch und Butter" gibt es im Scherer Jakobshof in Geißlingen am Dienstag, 13. August 2019 zu erfahren.

Auch bei den Tagesfahrten zu interessanten Ausflugszielen sind noch einige Plätze frei. Am Donnerstag, 1. August, geht es für Kinder ab sieben Jahre in den Wildpark Schloss Tambach. Am Dienstag, 13. August, winkt eine "Olympiade der Tiere" beim LBV am Altmühlsee auf der Vogelinsel. Diese Fahrt ist geeignet für Kinder ab sechs Jahre. Das Dinosauriermuseum im Altmühltal garantiert am Donnerstag, 29. August, Spaß und Abenteuer für Kinder ab sieben Jahre.

Anmeldung sind unter der Rufnummer 09161/922582 oder mit dem Formular unter www.kreis-nea.de unter Aktuelles "Plätze frei bei Tagesfahrten" möglich.

nb