Politisches Forum zum Klimaschutz

Landrat Weiß will komplexes Thema noch entschiedener angehen - vor 42 Minuten

NEUSTADT/AISCH - Landrat Helmut Weiß möchte "ein politisches Forum in unserem Landkreis einrichten, das sich mit den Themen Klimaschutz / Umweltschutz / Naturschutz intensiv auseinandersetzt". Viele geschehe bereits im Landkreis dazu, "aber wir sollten uns gemeinsam verstärkt damit auseinandersetzen und fraktionsübergreifend weitere umsetzungsfähige Lösungen entwickeln", kündigte Weiß an.

Landrat Helmut Weiß möchte den Themenkomplex Natur- und Klimaschutz noch entschiedener angehen und dafür ein politisches Forum bilden. © Harald Munzinger



Landrat Helmut Weiß möchte den Themenkomplex Natur- und Klimaschutz noch entschiedener angehen und dafür ein politisches Forum bilden. Foto: Harald Munzinger



Als Landrat beschäftige er sich bereits seit Jahren mit dem Thema Klimaschutz. Schon im Juli 2015 sei im Ausschuss für Regionalentwicklung die Erstellung des Klimaschutzkonzepts des Landkreises und seiner 38 Kommunen beschlossen worden, das Ende 2017 vorgestellt werden konnte. Auch habe er unter anderem in seiner Weihnachtsrede 2016 im Kreistag und in Bürgermeisterdienstversammlungen deutlich darauf hingewiesen, „dass ich in den kommenden Jahren verstärkt ein Augenmerk auf die Themenbereiche Natur- und Klimaschutz legen werde“, so Helmut Weiß zum geplanten „Forum Klimaschutz“.

„Nicht nur die immer häufiger auftretenden Wetterextreme wie beispielsweise Hitze oder auch Hochwasser führen uns vor Augen, dass durch die Klimaveränderungen unser Leben und das der Tiere und Pflanzen erheblich beeinflusst werden“, kündigte der Landrat an, diesem Themenkomplex im nächsten Regionalentwicklungsausschuss am 22. Juli ausführlich zu behandeln“.

Aufgabenstellungen noch stärker beackern

„Wichtige Aufgabenstellungen auch in Zukunft noch verstärkt zu beackern, werde ich als Landrat tun“, so Weiß mit Blick auf das politische Forum, das mit jeweils einem Vertreter der Kreistagsfraktionen nach der Sommerpause gegründet werden und seine Arbeit aufnehmen soll. Das Forum könne sich auch mit Themen wie regionale Produkte oder fairer Handel befassen und - wenn gewünscht oder erforderlich - auch externen Sachverstand beziehungsweise weitere Personen hinzuziehen,

Wichtig sei ihm dabei, so Weiß, „dass wir hierdurch für unseren Landkreis und für unsere Verwaltung praktikable Lösungen erreichen können. In diesem Bereich kann man nicht mit dem Kopf durch die Wand, man muss mit Maß und Ziel die Sache angehen“. Es dürfe keine Verlierer geben, betont der Landrat: „Alle Bevölkerungsgruppen und Wirtschaftsbereiche müssen mitgenommen werden. Einseitigen Schuldzuweisungen, wie sie in der gesellschaftlichen Diskussion auch beispielsweise an unsere Landwirtschaft gemacht werden, widerspreche ich“.

Ihm sei auch bewusst, „dass wir als Landkreis nur Teilbereiche beeinflussen können und vieles auf globaler Ebene geschehen sollte. Aber jeder Einzelne kann einen Beitrag leisten und daher auch unser Landkreis“. Zur Gründung des Forums werden die Fraktionen von der Verwaltung noch vor der Sommerpause angeschrieben, kündigte Landrat Weiß an.

nb