Polizei-Bilanz: Mehr rohe Gewalt auf der Neustädter Kirchweih

NEUSTADT/AISCH - Die Polizeiinspektion Neustadt an der Aisch hat vorläufige Zahlen zur Kriminalität auf der Neustädter Kirchweih veröffentlicht. Demnach haben Sachbeschädigungen und Diebstahl abgenommen - aber Gewalt- und sogenannte "Rohheitsdelikte" sind auf dem Vormarsch. Besonders auffällig waren in diesem Jahr auch Fälle von Gewalt gegen Polizisten.

Die Zahl der Gewalt- und Rohheitsdelikte bei der Neustädter Kirchweih hat 2019 deutlich zugenommen. © Harald Munzinger



Die vorläufige Abschlussbilanz der Polizeiinspektion Neustadt anlässlich der diesjährigen Neustädter Kerwa fiel gemischt aus: So gab es beispielsweise weniger Diebstähle und Sachbeschädigungen, dafür nahm die Aggression unter den Kerwa-Gästen heuer zu.

Nach einem turbulenten Kirchweih-Wochenende und einer darauf folgenden ruhigen Wochenmitte waren die Einsatzkräfte am Nachkirchweih-Wochenende wieder mehr gefordert. Die Zahl der registrierten Straftaten ging in diesem Jahr mit 26 Fällen im Vergleich zum Vorjahr (32 Fälle) insgesamt etwas zurück. Während bei den Eigentumsdelikten (drei Fälle 2019) und Sachbeschädigungen (drei Fälle 2019) ein deutlicher Rückgang festzustellen ist, nahm die Zahl der Gewalt- und Rohheitsdelikte mit sechzehn angezeigten Vorfällen im Vergleich zum Vorjahr (fünf) allerdings drastisch zu.

Gewalt gegen Polizeibeamte

Besonders auffällig sind hier die fünf Strafanzeigen, bei denen sich die Aggressionen gegen die eingesetzten Polizeibeamten gerichtet haben. In drei Fällen kam es sogar zu tätlichen Übergriffen. Im Fünf-Jahres-Vergleich war dieses Phänomen übrigens nur im Jahr 2015 mit einem Fall, ansonsten nie zu beobachten.

Eine weitere Auffälligkeit stellt die Inspektion in diesem Jahr hinsichtlich der Alkoholisierung fest. Mehr als drei Viertel aller Täter (76,92 Prozent) waren zum Tatzeitpunkt betrunken. Von 26 ermittelten Tatverdächtigen waren zwanzig - größtenteils erheblich - alkoholisiert. Dies wiederum bestätigt die hinlänglich bekannte These, dass Alkoholkonsum enthemmt und Aggressionen verstärkt. Der lineare Trend in dieser Hinsicht geht im Rahmen der Auswertung der vergangenen fünf Jahre übrigens stetig nach oben, wie die Ordnungshüter feststellen müssen.

Alkoholverbot wurde weitestgehend eingehalten

Die Satzung der Stadt Neustadt hingegen, die das Mitbringen von Alkoholika auf den Festplatz und in dessen näherem Umfeld verbietet, stößt zwischenzeitlich nahezu ausnahmslos auf Akzeptanz. Auch die Zahl alkoholisierter Jugendlicher, die auf dem Festplatz aufgegriffen werden, hält sich weitestgehend in Grenzen. Insgesamt kontrollierten die Einsatzkräfte der Polizei in diesem Zusammenhang 351 Personen und warfen 194 mal einen Blick in mitgeführte Rucksäcke oder Taschen der Kirchweihbesucher. Nur zwei Mal wurden sie dabei fündig, wobei sich die Betroffenen beides Mal damit einverstanden erklärten, die mitgeführten Alkoholika an Ort und Stelle zu entsorgen.

Wenngleich im Jahr 2019 insgesamt fünfzehn Personen in polizeilichen Gewahrsam genommen werden mussten (neun mehr als im Vorjahr 2018), waren darunter nur fünf Jugendliche, von denen drei Alkohol konsumiert hatten. Insgesamt zeigten sich die Einsatzkräfte der Polizei aus Neustadt, Ansbach und Nürnberg rund 660 Einsatzstunden zu Fuß auf dem Festplatzgelände präsent, was wiederum den Einsatzstunden aus den beiden Vorjahren entspricht.

