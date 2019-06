Polizei sucht: Dementer aus Neustädter Klinik verschwunden

Heißes Wetter könnte dem Mann zusetzen - Womöglich ist er in hilfloser Lage - vor 1 Stunde

NEUSTADT/AISCH - Der stark demente Werner Sch. ist aus der Neustädter Klinik verschwunden. Jetzt sucht die Polizei nach ihm. Der 72 Jahre alte Mann könnte in einer hilflosen Situation sein, warnt das Präsidium Mittelfranken. Die Hitze könnte zum Problem werden.

Seit Freitagmittag fehlt von Werner Sch. jede Spur, der stark demente Mann wurde in der Neustädter Klinik in der Parcelsusstraße behandelt. Polizeiliche Suchmaßnahmen liefen bislangs ins Leere, auch eine Überprüfung seiner Wohnadresse in Erlangen blieb bisher ohne Erfolg. Der 72-Jährige ist orientierungslos, ansonsten aber gut zu Fuß. "Es ist nicht auszuschließen, dass sich Werner Sch. auf Grund der heißen Witterung in hilfloser Lage befindet und dringend ärztliche Hilfe benötigt", teilt das Präsidium Mittelfranken mit.

Der Mann wird wir folgt beschriebenn: Etwa 180 Zentimeter groß und von hagerer Statur. Er trägt einen kurzen grauen Haarkranz, hat ein schmales Gesicht und wird jünger als 72 Jahre. Zuletzt war er bekleidet mit einem roten Hemd und einer blauen Jeans.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 09161 88530 entgegen.

