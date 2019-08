Problemmüll-Herbstsammlung in Neustadt

Termine in den Kommunen vom 19. August bis 3. September - vor 53 Minuten

NEUSTADT/AISCH - Die mobile Problemmüllsammlung der Abfallwirtschaft des Landkreises Neustadt/Aisch-Bad Windsheim ist auch im Herbst dieses Jahres wieder unterwegs. Sie findet in der Zeit vom 19. August bis 3. September statt.

Fachkundig werden die vielfältigen Problemabfälle in speziellen Behältnissen der sicheren Entsorgung zugeführt. © Harald Munzinger



Fachkundig werden die vielfältigen Problemabfälle in speziellen Behältnissen der sicheren Entsorgung zugeführt. Foto: Harald Munzinger



In diesem Zeitraum können die Bürgerinnen und Bürger des Landkreises direkt vor Ort und überwiegend kostenlos ihren Problemmüll in haushaltsüblichen Mengen abgeben. Die Liste der Abfälle, die als Problemmüll gelten, ist lang: vom Abflussreiniger, Autopflegemittel oder Akkus über Lacke, Laugen oder Leuchtstoffröhren und Schmierfetten bis hin zur flüssigen Zementfarbe und Zeichentusche. Auch Batterien, Chemikalien, Düngemittel, Energiesparlampen, Fleckentferner, Gifte und Grillreiniger, Holzschutzmittel, Jodverbindungen, Knopfzellen oder Möbelpolituren, Neonröhren, Ölfilter, Pinselreiner, Quecksilber, Rattengift und Raumspray können im Problemmüllalphabet abgegeben werden. Dieses reicht weiter über Thermometer, Unterbodenschutz, Verdünner zu Waschbenzin, wobei die Abfallwirtschaft bittet, Flüssigkeiten nur in fest verschlossenen Behältern anzuliefern (maximal 30-Liter-Gebinde).

Nicht angenommen werden Asbest, Druckgasflaschen, Feuerwerkskörper, Frittierfette, Munition, Sprengkörper, Sonderabfälle aus Industrie und Gewerbe, Sperrmüll, Wertstoffe (z. B. Folien, Styropor, usw.), ausgespülte Spritzmittelkanister (Wertstoffhof). Gegen Gebühr können Pkw-Reifen mit und ohne Felgen, Schlepperreifen, Altöl und Kfz-Batterien sowie Spritzmittel abgegeben werden.

Start in Illesheim

Die Herbstsammlung beginnt am Montag, 19. August, von 11 bis 11.45 Uhr in Illesheim (Schwarzscheune), 12.30 bis 13.30 in Obernzenn (vor dem Feuerwehrhaus), 14.30 bis 15.15 Uhr in Trautskirchen (Wertstoffsammelstelle) und 16 bis 17 Uhr in Neuhof a.d.Zenn (Festplatz). Weiter geht es am Dienstag, 20. August von 11 bis 11.45 Uhr in Gutenstetten (Kläranlage), 12.30 bis 13.15 Uhr in Münchsteinach (Parkplatz vor Steinachgrundhalle), 14 bis 14.45 Uhr in Baudenbach (Wertstoffsammelstelle) und 15.30 bis 17 Uhr am Kreisbauhof in Scheinfeld (Bauhofstraße 2).

Am Mittwoch, 21. August, macht die Mobile Problemmüllsammlung Station von 11 bis 12 Uhr in Sugenheim (am Festplatz), von 12.45 bis 13.30 in Langenfeld (Parkplatz „Am Mühlweg“) sowie von 14.30 bis 16.45 Uhr am städtischen Bauhof in Neustadt (Karl-Eibl-Straße) und am Donnerstag, 22. August, von 11 bis 11.45 Uhr in Markt Bibart (Festplatz), 12.45 bis 13.30 Uhr in Oberscheinfeld (am Sportplatz), 14.30 bis 15.15 Uhr in Markt Taschendorf (Lindenstraße) und 16 bis 17Uhr in Burghaslach, Gewerbegebiet „Am Schopfensee“

Fortgesetzt wird die Tour am Montag, 26. August, von 11 bis 11.45 in Markt Nordheim (Fa. Schlöpp/Dorfweiher), 13 bis 13.45 Uhr in Weigenheim (Parkplatz am Sportplatz), 14.30 bis 15.30 Uhr in Ippesheim (am Waschplatz) und 16.15 bis 17 Uhr in Gollhofen (am Sportplatz) sowie am Dienstag, 27. August, von 10.30 bis 11.15 Uhr in Uehlfeld (Wertstoffhof), 12.15 bis 13 Uhr in Dachsbach (am Rathaus), 13.30 bis 14.15 Uhr in Gerhardshofen (Spielplatz Sandgasse) und 15.30 bis 17 Uhr in Markt Erlbach (Festplatz).

Am Mittwoch, 28. August, erfolgt die Problemmüllsammlung von 10.30 bis 11.15 Uhr im Oberickelsheimer Ortsteil Geißlingen (Am Unteren Weiher), von 12 bis 12.45 Uhr in Hemmersheim (Pfahlenheimer Straße), 13.30 bis 14.15 Uhr in Simmershofen (Friedhofsvorplatz) und 15.15 bis 17 Uhr am Wertstoffhof Uffenheim, am Donnerstag, 29. August, von 11 bis 12 in Diespeck (Festplatz), 12.45 bis 13.30 in Wilhelmsdorf und 14.15 bis 15 Uhr in Hagenbüchach (jeweils am Bauhof) und 15.45 bis 17 Uhr in Emskirchen (Festplatz).

Letzte Station Bad Windsheim

Den Abschluss machen am Montag, 2. September, Ergersheim 11 bis 11.45 Uhr (Gemeindezentrum), Gallermersgarten 12.30 bis 13.15 am Bahnhof in Steinach, Burgbernheim 14 bis 15.15 Uhr (Städt. Garagen, Pointweg) und Marktbergel 16.15 bis 17 (am Marktplatz, Niederhof) sowie am Dienstag, 3. September, Dietersheim 11 bis 11.45 Uhr (Parkplatz „Beerbacher Straße), Ipsheim (12.30 bis 13.30 Uhr (am Sportplatz) und schließlich Bad Windsheim von 14.30 bis 17 Uhr am Festplatz. Die Energie- und Verwertungsanlage Dettendorf (EVA) nimmt ganzjährig Problemmüll an (Öffnungszeiten Montag, Dienstag, Mittwoch, Freitag 8.30 bis 12.30 und 13.30 bis 16 Uhr, Donnerstag 13.30 bis 18.30 Uhr und Samstag 8.30 bis 1400 Uhr). Eventuelle Anfragen sind an die Abfallwirtschaft (Marcus Wehr) im Landratsamt Neustadt/Aisch-Bad Windsheim in Neustadt (Telefon 09161/92-3440) zu richten.

nb/hjm