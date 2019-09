Protestzug durch die Stadt: Fridays for Future in Neustadt

Die Aktivisten zogen vom Schulzentrum zum Marktplatz - vor 1 Stunde

NEUSTADT/AISCH - Mit Hundertausenden Demonstranten bei 5500 Aktionen in 149 Ländern sowie 575 Städten in Deutschland forderte auch die „Friday for Future“-Ortsgruppe Neustadt eine konsequentere Klimapolitik und den „Klimaschutz jetzt!“, wie es beim Protestzug gegen eine verfehlte Umweltpolitik vom Schulzentrum zum Marktplatz lautstark skandiert wurde.

Bilderstrecke zum Thema "Klimaschutz jetzt!": Fridays-for-Future-Demo in Neustadt Die bislang größte Fridays-for-Future-Demo in Neustadt wurde zum gewünschten generationenübergreifenden Appell für den "Klimaschutz jetzt!". Die Organisatoren konnten sich über einen alle Erwartungen übertreffenden Erfolg ihres Aufrufes freuen, dass sich „alle Generationen“ der Jugend anschließen sollten, und auch darüber, dass ihre Initiative breite Zustimmung fand, die Sorge um die Zukunft des Planeten bewusst zu machen.