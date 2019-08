Reizvolle Farbenspiele

NEUSTADT/AISCH - "Farbenspiel in Aquarelle und Acryl" lautet der Titel der 117. Kunstausstellung der Klinik Neustadt. Gestaltet wird sie von einem guten Bekannten in der regionalen Kunstszene, in der Jürgen Schülein immer wieder mit Galerien anzutreffen ist, und wie auch mit manchen Talenten bereicherte.

Kunst lenkt vom Klinikalltag ab, in den Jürgen Schülein zarte und auch kräftige Farben bringt. © Harald Munzinger



So ist der in Emskirchen lebende ehemalige Schulleiter schon mit vielen Klinik-Galerien und hat hier mit seinen Bildern belebende Elemente in den Alltag des Krankenhauses gebracht. In dem weiß man die heilsame Kraft von Farben zu schätzen und hieß denn auch bei der Vernissage den Künstler herzlich willkommen, der zu seiner Philosophie erklärt, "dass ein Bild gut ist, wenn es etwas sichtbar macht und zugleich ein Geheimnis bewahrt". So können Patienten und ihre Besucher sich an den großformatigen Bildern mit ihren magisch anziehenden Farben ebenso erfreuen, wie deren Geheimnisse ebenso ergründen, wie in der Galerie mit den kleineren Formaten und ganz unterschiedlichen Motiven.

Da schweift der Blick in die Ferne, lässt sich von Urlaubsgefühlen beflügeln, lässt von Dünen und Brandung, vorbei an Sonnenblumen und Herbstzauber die Gedanken in die winterliche Bergwelt wandern, über Hoffnung und Vergängliches philosophieren, in Mystik eintauchen. Die Liebe zur Natur vermitteln Anemonen und zarte Wicken, Mohnblumen oder ein Frühlingsgruß ebenso wie der Spaziergang durch das Fränkische Freilandmuseum oder Gletscherimpressionen.

Seit 18 Jahren setze er sich speziell mit der Aquarellmalerei auseinander, habe sich später in die Acryltechnik verliebt, lässt Jürgen Schülein wissen, der als Schulleiter Kunst unterrichtete und viele Kunstprojekte durchführte. Über die Schule hinaus streut er seit über anderthalb Jahrzehnten den Samen künstlerischer Inspiration in Malkursen und Seminaren, leitet seit 2004 den jährlichen Malwettbewerb "Kunst im Schwarzenberger Land" und seit 2009 "Kunst im Südlichen Steigerwald". So gibt es stets Wissen weiter, das er als Autodidakt namhaften Künstlern im In- und Ausland verdankt und es immer weiterentwickelt hat.

Seine Ausstellung in der Klinik Neustadt kann bis zum 3. Oktober im zweiten Obergeschoss besichtigt werden. Sie vermittelt seine stets Fortentwicklung, bei der es Schülein nach eigener Schilderung immer darum geht "neue Spuren mit Hilfe von Materialien aller Art, Farbmitteln wie Schellack, Pigmenten, Beitze, Tusche oder Wachs zu entdecken".

