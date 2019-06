Rekordkulisse beim Auftakt der Neustädter Kirchweih

"Ficht’n Lupfer" stellten die "Kerwafichte" mit vereinten Kräften auf - vor 43 Minuten

NEUSTADT/AISCH - Mit dem kalendarischen Sommeranfang begann in Neustadt/Aisch zugleich die "fünfte Jahreszeit". Den Auftakt gestalteten die "Ficht’n Lupfer" mit dem Aufstellen der "Kerwafichte" vor einer Rekordzuschauerkulisse auf dem Marktplatz der Kreisstadt.

Die Fichte steht und in Neustadt dreht sich 10 Tage alles um die Kirchweih. © Harald Munzinger



Von dem führt am Samstag der Festzug zum Kirchweihplatz "An den Sommerkellern", an denen Bürgermeister Klaus Meier traditionell erste Fass ansticht. Bis zum Nachkirchweihsonntag, 30. Juni, herrscht dann Ausnahmezustand in der Stadt mit dem schönsten Festplatz in der Region.

hjm